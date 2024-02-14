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Топтун – 35 серия

Смотрите детективный сериал Топтун 35 серия на сайте Сериалы ICTV!

В мусорнике находят тело молодого мужчины. Оно принадлежит вожатому детского спортивного лагеря Анатолию. Свидетелей преступления нет, а подозреваемых немало. Воспитанники Анатолия не очень любили его. Неужели кто-то из детей причастен к убийству? Покажет сериал ICTV Топтун.

Следователям придется постараться, чтобы опросить гостей лагеря, ведь отдыхали там дети состоятельных родителей. Под подозрением правоохранителей окажется также дворник, который ранее сидел в тюрьме и имел оружие. Узнают ли детективы, за что поплатился жизнью Анатолий? Смотрите детективный сериал Топтун 35 серия на сайте Сериалы ICTV.

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