Топтун – 36 серия

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После громкого звука свидетели находят и лифте тело мужчины. Он руководил благотворительным фондом, который отправлял больных детей на лечение в Израиль. Его подчиненная рассказала, что Владислав был хорошим и успешным человеком. Неужели он сам решил покончить с собой? Смотрите в сериале ICTV Топтун.

Анна выяснит, что никого, кроме погибшего, в лифте не было. Это заставляет следователей склоняться к версии с самоубийством. Однако одна деталь все-таки меняет ход дела. Что же на самом деле произошло с мужчиной? Смогут ли правоохранители докопаться до правды? Смотрите детективный сериал Топтун 36 серия на сайте Сериалы ICTV.

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