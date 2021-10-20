«Строптивая берегиня рода»: Ольга Сумская о своей героине в сериале «Юрчишины»

26 октября на телеканале ICTV состоится премьера нового сезона комедийного сериала «Юрчишины». Во время съемок журналисты пообщались с исполнительницей роли бывшей жены Ник-Ника Ольгой Сумской. Она рассказала, как адаптировалась на площадке и поведала о своей героине.

— Расскажите о вашем персонаже.

Ольга Сумская: Вот такая роль мамы, бабушки взрослого внука. У меня самой еще маленькие внуки, а тут уже такой взрослый! Я только влилась в ансамбль сериала «Юрчишин» и наслаждаюсь атмосферой. Я обожаю характерные образы, шляпки, яркий мейк-ап, прически, платья. Это — наслаждение для актрисы.

— Расскажите подробнее о характере вашей героини.

О. С.: Она только что вернулась из Италии, поэтому немножечко это зарубежное влияние ощутимо. Хотя, она сама с Троещины. Поэтому такая мамочка с характером! Может устроить взбучку и внуку, и дочке, и всем вокруг. Я вам скажу, характер, он рождается. Пока я адаптируюсь на площадке, потому что это только мой второй съемочный день. Раскованность же, чувства и камертон роли приходят хотя бы за неделю съемок. А пока я только знакомлюсь со всей группой и это — очень интересно! Ты начинаешь с чистого листа и на нем рождается образ, роль и новое измерение.

— Ваша роль достаточно яркая, интересная и колоритная.

О. С.: Хо-хо! Она очень яркая! Как она скажет — так и будет. Постоянно делает замечания внуку, следит за ситуацией и всегда достигает поставленной цели. У нее железный характер, она волевая, крепкая, выносливая, своенравная. Она — сильная женщина, хранительница рода. И очень забавная. Я очень соскучилась по таким характерными ролями, поэтому она для меня — подарок. И я искренне за него благодарна. Играть в комедийном проекте — это счастье для актера.

— Вам больше нравится играть именно в таких комедийных форматах?

О. С.: Я разное люблю. Актер и интересен своей палитрой различных ролей. Это и драма, и комедия. И когда вдруг появляется шанс принять участие в такой замечательной комедии — я с удовольствием. Я соскучилась. И здесь надо вовремя попасть в этот вагончик, потому что он идет на больших скоростях. Я думаю, что зрителю будет интересно наблюдать за теми перипетиями и комическими, совершенно невероятными приключениями Юрчишиных именно в этом составе, когда появляется мать.

Не пропустите премьеру нового сезона комедийного сериала «Юрчишины» 26 октября на телеканале ICTV и нашем сайте serial.ictv.ua.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.