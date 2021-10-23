Владимир Канивец о ссорах с отцом, секретах актера и новых взглядах своего персонажа в «Юрчишины-2»

26 октября в 22:45 на телеканале ICTV состоится премьера второго сезона комедийного сериала «Юрчишины». Исполнитель роли сына Ник-Ника в сериале Владимир Канивец рассказал журналистам о своем герое, семье и том, как ему удается хорошо выполнять свою работу.

— Какие трансформации ждут вашего персонажа в новом сезоне?

Владимир Канивец: Мой герой станет еще более честным. В прошлом сезоне он немного свысока относился к женщинам, которые работают полицейскими, а в этом сезоне его отношение изменится и он будет более лояльным. Еще у нас немного изменилась главная героиня, поэтому любовная линия также обещает быть еще более интересной.

— Сериал «Юрчишины» очень близок для публики, потому что, как и в нем в реальной жизни между родителями и детьми часто случаются конфликты. Как вы считаете, кто в таких спорах должен первым идти на компромисс?

В. К.: Да, действительно, так бывает в семьях, и в моей не исключение. У меня с моим покойным папой также были всевозможные проблемы. Я был довольно эмоциональным, так как у меня такая актерская профессия. Поэтому я многое воспринимал очень прямолинейно, повышал иногда голос на папу, потому что считал, что делаю что-то правильно. Но, когда ты теряешь человека, ты только тогда начинаешь понимать какие-то вещи. К сожалению. Поэтому лучше это все делать, когда человек еще на свете, ты имеешь возможность с ним общаться, и идти на примирение первым. Не важно, кто это начал. В семье надо мириться и находить общий язык. Вы можете мыслить кардинально по-разному, как черное и белое, но надо находить что-то такое «серенькое» и быть вместе в этой зоне.

— Комедийные роли в актерском деле часто нуждаются не меньшей концентрации, чем драматические. Как вы готовитесь к съемкам, возможно у вас есть свои актерские секреты?

В. К.: Главный секрет — любить свою работу. Тогда ты готов на любые вызовы судьбы, погоды, к холоду, жаре и всему остального. Очень часто у нас снимают зимой — лето, а летом — зиму, поэтому надо все время быть готовым к дискомфорту. Но такова уж профессия. Секретов нет никаких, надо просто любить свою работу и быть готовым ко всему.

— Как вы считаете в чем секрет успеха «Юрчишиных»? Почему зрители так сильно ждут второй сезон?

В. К.: Я думаю, что секрет в качественной работе. Все выполняли свою работу на 100%, поэтому мы имеем такой результат. Хорошая команда во главе с классным режиссером, выдающиеся актеры, все люди от всех цехов — все делают свою работу! Когда люди вкладываются на 100% процентов — получается хороший результат. Ну и я сыграл неплохо.

Не пропустите премьему комедийного сериала «Юрчишин» с 26 октября в 22:45 на телеканале ICTV и нашем сайте serial.ictv.ua.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.