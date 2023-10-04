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ICTV / Серіали ICTV / На ICTV2 відбудеться премʼєра мінісеріалу “Ботоферма”: фоторепортаж зі зйомок / 04.10.2023 16:29
04.10.2023 16:29
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На ICTV2 відбудеться премʼєра мінісеріалу “Ботоферма”: фоторепортаж зі зйомок

На ICTV2 відбудеться премʼєра мінісеріалу “Ботоферма”: фоторепортаж зі зйомок

5 жовтня о 17:00 телеканал ICTV2 покаже драматичний мінісеріал про таємні інструменти ворожої пропаганди, які намагалися розхитати Україну зсередини і прокласти шлях вторгненню. Напередодні премʼєри, пропонуємо зазирнути за лаштунки “Ботоферми” та подивитися як знімали серіал.

Події серіалу відбуваються з 2020 року до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. В центрі сюжету провінційний радіо-ведучий Антон (Максим Самчик), який переїжджає до Києва. В пошуках простої, але прибуткової роботи, Антон натрапляє на привабливу пропозицію від ботоферми.

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На ICTV2 відбудеться премʼєра мінісеріалу “Ботоферма”: фоторепортаж зі зйомок / 42 фотографій

Хлопець швидко досягає успіхів на новій роботі і стає керівником супербота, який створює провокативний контент та запускає його в маси. Успіх настільки затьмарює головного героя, що той навіть не помічає, як стає інструментом інформаційної війни та знаряддям спецслужб противника, аж поки це не починає загрожувати йому самому, рідним та власній країні. Лише усвідомивши потужність впливу ботоферми на людські долі та на спотворення реальності, Антон вирішує її знищити.

В головних ролях знялись: Максим Самчик, Михайло Кришталь, Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Дарʼя Легейда, Олег Іваниця, Костянтин Корецький, Тамара Антропова.

Режисер-постановник: Тарас Дронь

Серіал “Ботоферма” вже 5 жовтня о 17:00 на ICTV2. Дивіться в ефірі одразу усі 4 серії!

Теги: серіал Ботоферма
04.10.2023 16:29

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