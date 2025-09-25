«Коп з минулого»: 5 найкращих серіальних адаптацій

29 вересня на ICTV2 відбудеться прем’єра 5 фінального сезону іронічного детективу “Коп з минулого”, який стабільно тримає високі рейтинги. Та чи знали ви що, формат цього серіалу обожнюють не лише в Україні, а й у всьому світі? Сьогодні хочемо розповісти про 5 найвідоміших адаптацій проєкту і про копів з різних країн.

Der letzte Bulle або «Останній бик» – оригінальний німецький серіал

Детективний серіал вийшов на екрани 2010-го. Історія про німецького поліцейського Міка Брісгау, що отримав поранення у 1980-х, а прийшов до тями лише на початку “нульових”, дуже сподобалась глядачам у різних куточках світу. Тому формат був куплений і адаптований у багатьох країнах.

Український «Коп з минулого»

Головний герой Олег Долін, якого зіграв відомий актор Дмитро Суржиков, – рішучий і відважний, але його методи брутальні та провокативні, бо раніше йому доводилося арештовувати братків та рекетирів. Нова епоха його дивує, через що він втрапляє в безліч кумедних ситуацій.

До того ж йому доведеться з’ясувати стосунки з ексдружиною, що вийшла заміж за іншого, і донькою, яка не знає про його існування.

Французький серіал «Фалько»

Серіал був номінований на престижну нагороду «Кришталевий глобус» як найкращий серіал, а головний герой Алекс Фалько, повернувшись з коми, весь перший сезон з’ясовує, хто його підставив.

Головного героя зіграв популярний у Франції актор Сагамор Стевенен, якого знають за гостросюжетним фільмом “Мішель Вальян: Жага швидкості” та ролями героїв-коханців. “Фалько” сподобався не тільки французам, серіал показали у ряді країн – зокрема і у нас в Україні.

«The Last Cop» – японський формат

Детектив Кьоґоку, головний герой проєкту The Last Cop, на цілих 30 років застрягає між життям і смертю. Його провідником у новому світі стає молодий спокійний напарник, якого Кьоґоку втягує в небезпечні пригоди. Головний герой не може щвидко розібратися з всіма новітніми пристроями, тож залишає цю частину своєму напарнику. Серіал має два сезони і деякі елементи ситкому.

«Polda» – чеський серіал

Серіал витримав 6 сезонів, має велику популярність у рідній країні і рейтинг 7,5 на кінопорталі imdb. Цікава деталь: головний герой, лейтенант Міхал Бржиза, спіймав кулю у перестрілці з російською мафією.

До речі, в минулому році відбулася прем’єра 6-го сезону серіалу: глядачі й досі з задоволенням стежать за пригодами Міхала, якого зіграв відомий у Чехії актор і музикант Давид Матасек.

Дивіться прем’єрний 5 сезон детективу “Коп з минулого” на каналі ICTV2 29 вересня о 20:00.