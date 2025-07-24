“Ти – найкраща жінка в світі”: зірка серіалу «Коп з минулого» Павло Текучев зворушливо привітав дружину з днем народження

Відомий український актор Павло Текучев, зірка серіалу «Коп з минулого» і фільму «Коли ти вийдеш заміж?», поділився з підписниками зворушливим привітанням до дня народження своєї дружини.

23 липня Ангеліна Текучева відзначила день народження. Цей день подружжя провело в родинному колі, подалі від соцмереж. Лише наступного дня актор опублікував у своєму Instagram кілька кадрів з сімейного архіву: щасливі моменти з новонародженим сином, теплу прогулянку та ніжний поцілунок з дружиною.

У підписі до фото Павло залишив щирі та емоційні слова:

“З днем народження, моя любов! Ти найкраща жінка в світі, і завдячуючи твоїй мудрості, доброті та любові ми прийшли туди, де ми є сьогодні. Кохаю тебе безмежно і так буде завжди”, – написав актор у сторіз.

Нещодавно пара вперше стала батьками – їхньому синові виповнився місяць. Павло зізнається, що саме завдяки своїй дружині досягнув того, що має сьогодні. Її любов і підтримка стали основою його життєвих і творчих звершень.

Нагадаємо, Павло Текучев грає головну роль у серіалі «Коп з минулого», який транслює телеканал ICTV2. Невдовзі вийдуть нові серії популярного проєкту. Тож премʼєра уже на горизонті! Слідкуйте за новинами проєкту на нашому сайті, щоб не пропустити дату виходу нового сезону на ICTV2!

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