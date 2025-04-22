Після двох успішних серіальних премʼєр весняного сезону – “Розтин покаже 4” та “АТП Перевізники” – ICTV2 готує ще одну – для поціновувачів українських серіалів з гумором та характером. Нова поліцейська комедія не залишить байдужими і любителів справжніх детективів. 19 травня на каналі стартує нова 24-серійна історія “Майор Сковорода” з Андрієм Ісаєнком у головній ролі, яка стане першим комедійним ситкомом ICTV2 з початку повномасштабного вторгнення.

“Майор Сковорода” — це історія про професійного слідчого з головного управління, який через свій норовливий характер відправляється у заслання на околиці місті: тепер його завдання — очолити маленький відділок на відшибі. Щоб повернутися в управління, Андрію Сковороді доведеться підняти показники та заслужити на позитивну характеристику від своєї колишньої дружини. Але як здійснити це, коли твоя команда — це четверо зелених оперативників, яким потрібна радше нянька, аніж шеф-професіонал. Ну що, Сковородо, заварив каші — розбирайся!

“Світ відділку поліції в нашому серіалі, наповнений різними героями, які самі по собі ніколи б не змогли ефективно виконати поставлені завдання, але разом, хоч і дивним та кумедним способом, вони розкривають злочини та несуть справедливість. Це історія про родину колег, це про єднання, яке так необхідно в нас час. Наші персонажі не ідеальні, у них є недоліки та мінуси, але є й принципи, мотивація та бажання змін. Саме тому вони герої нашого каналу”, — ділиться креативний продюсер ICTV2 Дмитро Хрипун.

Головну роль майора Сковороди у ситкомі гратиме Андрій Ісаєнко. Шанувальники українського кіно побачать його в новому яскравому образі – для зйомок Андрій декілька разів змінював амплуа і навіть приміряв цікаві костюми, що здивують глядачів. Сам актор із захопленням відгукується про свого нового героя.









“Майор Сковорода” у справі: в ефірі ICTV2 прем’єра поліцейської комедії з Андрієм Ісаєнком / 5 фотографій

“Сковорода прикольний, його цікаво і грати, і цікаво розглядати. Бо такий персонаж у мене вперше: коли ти і протагоніст, і головний герой-професіонал, що любить свою справу. Водночас треба було не перегнути палку, щоб він не став таким, що люди його перестануть любити. Він такий який є, і його таким варто любити. Це для мене було завдання з зірочкою,“ — коментує свою роль Андрій Ісаєнко.

Сценарій поліцейського ситкому створили “Polygon Film” — команда хіта ICTV «Козаки. Абсолютно брехлива історія», де Андрій також виконував головну роль.

Персонажів з команди майора Сковороди втілили актори Остап Ступка, Лілія Цвелікова, Валерія Товстолєс та Микита Васейко.

Режисер стрічки – Мирон Латик.



На глядачів чекають 24 серії, сповнені пригод, українського гумору та мудрості Григорія Сковороди у сучасній інтерпретації.

Дивіться на ICTV2 вже 19 травня о 20:00!