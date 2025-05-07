Зірки українського кіно неочікувано змінять амплуа: хто стане ведучими “Ранку у великому місті”?

«Ранок у великому місті» зустрічає зіркових гостей. Відомі актори Андрій Ісаєнко та Валерія Товстолєс стануть гостьовими співведучими ранкової програми на ICTV2. Вже 8 та 9 травня о 7:00 зірки прем’єрної поліцейської комедії “Майор Сковорода” вийдуть в етер з ведучим Григорієм Германом.

Роль ведучого зовсім нова для Андрія: український глядач знає актора як зірку “Козаки. Абсолютно брехлива історія” та “Кіборги”. Вже 19 травня Ісаєнко перевтілиться у нестерпного та геніального Андрія Сковороду у комедійному ситкомі “Майор Сковорода” на ICTV2, а напередодні спробує себе у ролі гостьового співведучого ранкової програми.

“Для мене цінно мати змогу побути ведучим. Це для мене вперше. Взагалі мені цікаво грати, по суті, себе ж. Сподіваюсь, що етер вийде реально дуже веселим, драйвовим, в дусі “Майора Сковороди”. До того ж, зі мною буде Гриша Герман — з ним просто не буває нудно”, — ділиться очікуваннями Андрій Ісаєнко.

Валерія Товстолєс натомість відома як блогерка, гумористка, ведуча шоу на радіо та телебаченні, а от в кіносфері дивуватиме глядача вже знайомим для себе образом епатажної блогерки-поліціянтки Карини, на яку чекає важлива роль у команді майора Сковороди.

Нагадаємо, “Майор Сковорода” — це комедійний серіал, що розповідає історію майора Андрія Сковороди, який через власне завищене почуття справедливості наживає проблем для свого відділку і тепер вимушений працювати на відшибі Києва. Все було б не так кепсько, якби не його команда — зелені копи, яким радше потрібна нянька, а не шеф. Як розрулить цю ситуацію новоспечена команда? Дізнайтесь вже 19 травня о 20:00 на ICTV2.

«Ранок у великому місті» – інформаційно-аналітична ранкова програма, що виходить по буднях о 7:00 на телеканалі ICTV2. Ведучі програми – Юлія Зорій, Григорій Герман, Олександр Швачка і Сергій Лиховида.