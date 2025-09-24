ICTV2 покаже новий шпигунський детектив “Митець”: коли дивитися премʼєру?

ICTV2 оголошує дату прем’єри одного з найочікуваніших серіалів осіннього сезону – 27 жовтня о 20:00 на телеекрани вийде шпигунський детектив «Митець». Це новий серіал від режисера антирадянського екшена “Каховський об’єкт” та стрічки “Я працюю на цвинтарі” Олексія Тараненка та режисера фільму “БожеВільні” Дениса Тарасова. Якщо їх попередні фільми – гострі соціальні висловлювання, то «Митець» занурить глядача в заплутану психологічну історію, що триматиме в напрузі до останньої секунди.

«Митець — сучасний шпигунський детективний трилер, в якому мене зацікавив сюжет, неочікуваний фінал, контраверсійний головний герой та люди, які його оточують. Ми намагалися створити цікавий напружений серіал, в якому діють живі різноманітні герої, історія тримає увагу глядача до останнього, а складні і багаторівневі справи, які розслідує майор Скорук та його команда, перемішані з особистим життям та військовими реаліями сучасної України», – коментує режисер Олексій Тараненко.

У центрі сюжету — майор Дмитро Скорук, який вважався зниклим і повертається додому після майже трьох років полону. Водночас він не пам’ятає жодного дня, проведеного там, а його свідчення змушують слідство щоразу заходити у глухий кут. Сидячи в ізольованій камері, колишній слідчий простим олівцем малює вбивство, яке станеться лише вранці. Як він це робить? Як далеко це зайде? Та найголовніше: що робити, якщо ворог в твоїй голові?



«Мій персонаж – слідчий, а до всього доброволець, ветеран. Для мене завжди було великою відповідальністю створювати персонажів, і до і під час війни. Єдине – раніше я відмовлявся від ролей військових, проте зараз зрозумів – треба розповідати людям історії. Не скажу, що ми в кіно «лікуємо душі», як лікарі, але хочеться, щоб у людях відгукнулася якась історія, яку ми розповідаємо з екранів чи зі сцени, змусила щось зрозуміти, переосмислити, або розвантажитися», — розповідає головний актор Дмитро Рибалевський — зірка драмтеатру імені Івана Франка, а також актор, відомий за головною роллю у серіалі «Табун».

Зірковий акторський склад акторів добре відомий глядачу, щоб кожен міг впевнено сказати, що він серед своїх: Дмитро Рибалевський (“Табун”, “Курс щасливого життя”) Наталія Бабенко (“Пульс”, “Божевільні”), Юрій Вихованець (“Король Данило”, майбутній серіал ICTV2 “Служба 112”), Остап Ступка (“Майор Сковорода”, “Козаки. Абсолютно Брехлива історія”). Також ролі виконуватимуть актори Зоряна Марченко, Костянтин Корецький, Юлія Амелькіна, Роман Жиров, Владислав Писаренко, Кіра Міщерська та інші.







ICTV2 покаже новий шпигунський детектив “Митець”: коли дивитися премʼєру? / 4 фотографії

Візуальний стиль серіалу створила операторка-постановниця Тетяна Дуднік, що знімала серіал “Перші дні” та фільм «Максим Оса: золото Песиголовця». Режисерами стали Олексій Тараненко та Денис Тарасов. Шоуранерка проєкту — Ольга Хавжу, а продюсеркою виступила Ірина Храновська, а виконавчим продюсером став Андрій Савченко. Над сценарієм працювали Артем Кобзан, Марк Лимаренко та Ольга Хавжу. Директорка Studio One у Starlight Production — Олена Антонова.

Цікаво, що для передачі атмосфери команда Starlight Production замовила авторські малюнки простим олівцем у професійного художника, який часто малював у самому кадрі, а картини в процесі використання затиралися, м’ялися та природним чином ставали справжньою частиною образу Скорука.

Для тих, хто хоче побачити серіал “Митець” вже у вересні, ICTV2 приготував подарунок: ексклюзивний передпоказ перших двох серій на Одеському кінофестивалі у Києві! Щоб потрапити на зірковий показ, необхідно задонатити від 50 грн на будь-який збір, що допомагає нашим Силам оборони, надіслати скриншот у директ Instagram-сторінки ICTV2 та вже 28 вересня стати частиною показу, на якому будуть головні актори серіалу і не тільки.

Дивіться прем’єру серіалу “Митець” 27 жовтня о 20:00 – тут у самому розпалі осінній сезон серед своїх. Тримаймо дах разом з ICTV2!