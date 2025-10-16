Серіал “Митець” зібрав потужний акторський склад, який відразу привертає увагу глядачів. У головних ролях – добре знайомі обличчя з українського кіно і театру, а також нові імена, які вже встигли підкорити серця. У цьому матеріалі розповідаємо, хто зіграв у серіалі, які ролі виконують актори і в яких проєктах ви могли бачити їх раніше.

Дмитро Рибалевський

(майор Дмитро Скорук)

Роль майора Дмитра Скорука в новому серіалі на ICTV2 зіграв заслужений артист України Дмитро Рибалевський. Актор народився 29 травня 1983 року. У 2005 році закінчив експериментальний курс Київського державного театрального інституту ім. Івана Карпенка-Карого.

Дмитро Рибалевський – один із провідних акторів Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Вже 19 років він є невід’ємною частиною трупи театру, демонструючи вірність сцені та високий професіоналізм. За цей час актор втілив понад 25 образів, серед яких – відзначені нагородами ролі Коріолана в однойменній п’єсі Шекспіра, Стенлі у «Трамваї “Бажання”» та жорсткий Полет у постановці “Марія Стюарт”.

Глядачі ICTV2 раніше вже могли бачити Рибалевського у серіалі “Табун” – захопливій шпигунській історії часів Другої світової війни. А вже 3 листопада Дмитро зʼявиться на екрані у детективному серіалі “Митець”, в якому зіграв головну роль. За сюжетом, принциповий майор Скорук після загадкового зникнення та повернення з полону стає справжньою загадкою для слідства – людина, що не пам’ятає 3 роки свого життя починає малювати злочини, які стануться лише наступного дня.

Цікаво, що акторське ремесло в родині Рибалевського – справжня сімейна справа. Його дружина Анастасія Чумаченко і тесть Анатолій Чумаченко також є акторами Національного драматичного театру імені Івана Франка. Подружжя Дмитро та Анастасія Рибалевські виховують чотирьох дітей – Марго, Марка, Марту й Макара.

Наталія Бабенко

(слідча МВС Ганна Миргородська)

Наталія Бабенко – українська акторка театру і кіно, яка впевнено закріпила за собою статус однієї з найяскравіших зірок молодого покоління. Вона народилася 9 серпня 1994 року в місті Енергодар Запорізької області. З дитячого садка займалася гімнастикою, а вже в 7 років почала навчатись у музичній школі, тоді ж і вирішила вступати до театрального інституту в Києві, щоб стати акторкою. Після 9-го класу вступила до коледжу, а після його закінчення продовжила навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого, який завершила у 2019 році.

Широку популярність акторка здобула після головної ролі у фільмі “Пульс” (2021), де втілила образ української паралімпійської спортсменки Оксани Ботурчук. Для зйомок вона проходила піврічну підготовку за професійною спортивною програмою, а її переконливе виконання принесло нагороди на кінофестивалях у Ричмонді та Лос-Анджелесі.

Також Наталя запамʼяталась своєю роботою у фільмі “БожеВільні”.

“БожеВільні” — український повнометражний фільм, історична драма 2023 року режисера Дениса Тарасова. Саме цей режисер став одним з режисерів нового серіалу “Митець”, де Бабенко зіграла одну з головних ролей слідчої МВС Ганни Миргородської. Спочатку вона скептично сприйматиме малюнки Скорука, допоки не переконається, що вони допомагають розслідувати злочини.

Остап Ступка

(судовий психолог Микола Заремба)

Український актор театру, кіно і дубляжу, телеведучий, народний артист України. Народився 2 вересня 1967 року у Львові в легендарній родині актора Богдана Ступки. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. З 1988 року працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Серед проєктів ICTV2 Остапа Ступку можна побачити в пригодницькому екшені “Козаки. Абсолютно брехлива історія” і поліцейській комедії “Майор Сковорода”. А вже 3 листопада глядачі побачать Ступку в образі судового психолога Миколи Заремби, який допомагатиме головному герою серіалу “Митець” пригадати, що з ним трапилось.

Загалом, у творчому доробку актора – понад 30 робіт у кіно, численні державні й професійні нагороди, серед яких звання народного артиста України.

У приватному житті Остап Ступка – батько трьох дітей.

Юрій Вихованець

(оперативник СБУ Андрій Кравченко)

Актор народився 19 травня 1992 року. Юрій Вихованець є зіркою Франківського драмтеатру, а також останніми роками активно знімається в кіно. Зокрема, його можна побачити в проєктах режисера Тараса Химича – історичному фільмі “Король Данило” та серіалі “Князівство”. В 12-серійному шпигунському детективі “Митець” на ICTV2 Юрій втілив роль капітана СБУ Кравченка, який анітрохи не довіряє Скоруку і впевнений, що той – завербований агент. Але на цьому антагонізм чоловіків не завершується. Що ще капітан СБУ має проти головного героя?

Окрім того, Юрій знявся у ще одному проєкті телеканалу, який вийде в ефір в 2026 році. Йдеться про 16-серійний процедурал “Служба 112”, який без пафосу і прикрас покаже будні працівників екстреної служби допомоги.

Актор одружений з українською співачкою FIЇNKA. Подружжя виховує сина Владислава.

Юлія Амелькіна

(провідна поліцейська аналітикиня Ольга Семашко)

Акторка Юлія Амелькіна народилася 30 травня 1991 року. Закінчила Дніпропетровський театрально‑художній коледж та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка‑Карого. Працювала у Одеському академічному українському музично‑драматичному театрі ім. В. Василька, а також раніше вже знімалась в декількох телесеріалах.

Цікавим досвідом для Юлії стала роль поліцейської аналітикині в проєкті “Митець”. Саме її персонаж найкраще розуміється на усіляких ребусах і є одним із найкращих експертів.

Костянтин Корецький

(Вітько – кращий друг Скорука)

Український актор театру та кіно Костянтин Корецький народився 8 січня 1980 року в Харкові у сім’ї медиків, проте з дитинства обрав зовсім інший шлях – мистецтво. Ще зі шкільних років він відвідував театральний гурток, де вперше відчув справжню любов до сцени. Після школи Корецький вступив до Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського, а після його закінчення розпочав кар’єру у Київському театрі маріонеток. З 2003 року актор активно знімається в кіно. Серед проєктів ICTV глядачі могли бачити Костянтина в таких серіалах: “Володимирська 15”, “Майор і Магія”, “В полотні у перевертня”, “Ботоферма”, а вже 3 листопада – у шпигунському детективі “Митець”, де він відповідатиме за комедійну складову, оскільки втілить на екрані образ веселого таксиста і кращого друга дитинства Скорука.

В особистому житті актор щасливий у шлюбі з колегою, відомою акторкою Наталією Корецькою. Подружжя виховує доньку Софію, яка вже теж встигла проявити акторські здібності, продовживши творчу династію родини.

Зоряна Марченко

(дружина майора Скорука – Анастасія)

Зоряна Марченко народилась 9 грудня 1988 року у місті Дніпродзержинськ (нині Кам’янське, Дніпропетровська область) – українська акторка театру та кіно.

Марченко закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого у 2010 році. Навчалася на акторському факультеті в майстерні народного артиста України Юрія Мажуги. Фільмографія акторки нараховує понад 20 проєктів. В шпигунському детективі “Митець” втілить образ дружини головного героя – Анастасії Скорук. За сюжетом, у подружжя були непрості стосунки ще до повномасштабної війни, але після повернення Дмитра, стало занадто багато загадок і таємниць з обох сторін. Чи врятують вони сімʼю?

У 2014 році Зоряна Марченко вийшла заміж за актора Олексія Тритенка. Згодом у другому шлюбі з Олександром Ведменським у неї народилася донька Агафія.

Кіра Мещерська

(донька Скорука – Богдана)

Кіра Мещерська народилася 2 серпня 2009 року. Та попри свій юний вік, дівчина вже встигли знятися в кількох масштабних проєктах, зокрема в сімейній комедії Тараса Дударя “Крашанка”, у фільмі про війну в Україні “Люди” польських режисерів Мацєя Слєсіцького та Філіпа Гіллесланда, а також спробувати себе в дубляжі під час роботи над анімаційним фільмом “Думки навиворіт 2”. В серіалі “Митець” акторка зіграла доньку Дмитра Скорука, яка обожнює свого батька і водночас страждає від того, що у мами з татом є проблеми в стосунках.

Дивіться шпигунський детектив “Митець” вже 3 листопада о 20:00 в ефірі телеканалу ICTV2!