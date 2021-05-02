В новому серіалі ICTV «Перший парубок на селі» знялося багато відомих українських акторів

У 4-серійній комедії «Перший парубок на селі» про принципового дільничного Михайла Єрмакова, зіграло чимало відомих українських акторів театру та кіно. Кого побачимо у серіалі, читайте далі у нашому матеріалі.

Головну роль в серіалі «Перший парубок на селі» – дільничного Михайла Єрмакова – зіграв український актор театру і кіно Валентин Томусяк. Він народився 20 січня 1983 року в місті Жовті Води. У 2004 році Валентин став випускником курсу В. Судина в Київському Національному Університеті театру, кіно і телебачення. Відразу після отримання диплома актор увійшов до творчого складу Київського театру юного глядача на Липках. Відомий за ролями в серіалах «Обмани себе», «Кріпосна», «Безсмертник», «Дім, милий дім» та багато інших.

Також в серіалі знялись:

В ролі Васьки Окорка – Михайло Кукуюк – український актор театру, кіно та дубляжу, композитор, музикант та лідер музичного гурту «Кука та Банда». Відомий за ролями в проектах «Свінгери», «В полоні у перевертня», «Обмани себе»;

– український актор театру, кіно та дубляжу, композитор, музикант та лідер музичного гурту «Кука та Банда». Відомий за ролями в проектах «Свінгери», «В полоні у перевертня», «Обмани себе»; Роль Галини дісталась акторці Інні Приходько («Скажене весілля», «Великі Вуйки», «Пес»);

(«Скажене весілля», «Великі Вуйки», «Пес»); Любу зіграла Леся Самаєва – заслужена артистка України (2016) та лауреат театральної премії «Київська пектораль». Відома за фільмом «Скажене весілля» та серіалами «Юрчишини», «Таємниці», «Останній день війни».

– заслужена артистка України (2016) та лауреат театральної премії «Київська пектораль». Відома за фільмом «Скажене весілля» та серіалами «Юрчишини», «Таємниці», «Останній день війни». В ролі Гришки – Ігор Гнєзділов – актор кіно, телебачення і дубляжу («Пес», «Кріпосна», «Центральна лікарня», «Леся+Рома. Не наїжджай на Діда Мороза»);

– актор кіно, телебачення і дубляжу («Пес», «Кріпосна», «Центральна лікарня», «Леся+Рома. Не наїжджай на Діда Мороза»); В ролі Кулібіна – український актор театру та кіно Олександр Данильченко («Відділ 44», «Майор і Магія», «Центральна лікарня»).

(«Відділ 44», «Майор і Магія», «Центральна лікарня»). П’ятак – Віталій Челканов – актор, телеведучий та шоумен («Пес-1», «Майор і Магія», «Жіночий лікар-3»).

– актор, телеведучий та шоумен («Пес-1», «Майор і Магія», «Жіночий лікар-3»). В ролі Петра – заслужений артист України Андрій Пономаренко («Гречанка», «Коли ми вдома», «Папаньки-2»).

(«Гречанка», «Коли ми вдома», «Папаньки-2»). Боря – Павло Тупіков – український актор театру та кіно («Пес», «Відділ 44», «Майор і Магія», «Невиправні», «Центральна лікарня»).

– український актор театру та кіно («Пес», «Відділ 44», «Майор і Магія», «Невиправні», «Центральна лікарня»). Аліка зіграв український актор Сергій Коршиков («Майор і Магія», «Поганий хороший коп», «Хороший хлопець», «В полоні у перевертня», «Обман»).

(«Майор і Магія», «Поганий хороший коп», «Хороший хлопець», «В полоні у перевертня», «Обман»). В ролі Гаврилова знявся український актор та ведучий, а також Заслужений артист України (1998) Валерій Астахов («Пес. Новорічне диво», «Село на мільйон», «Рідня, «Черкаси»).

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