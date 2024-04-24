Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV / Серіали ICTV / Телеканал ICTV2 покаже прем’єру серіалу «Подвійні ставки», в головних ролях – Влад Никитюк і його дружина Анна Гуляєва / 24.04.2024 11:53
24.04.2024 11:53
Поділитися

Телеканал ICTV2 покаже прем’єру серіалу «Подвійні ставки», в головних ролях – Влад Никитюк і його дружина Анна Гуляєва

Телеканал ICTV2 покаже прем’єру серіалу «Подвійні ставки», в головних ролях – Влад Никитюк і його дружина Анна Гуляєва

На телеканалі ICTV2 – час весняних прем’єр: відсьогодні о 20:00 стартує кримінальна драма «Подвійні ставки». В головній ролі колишнього військового, що прагне справедливості і бореться з корупцією і злочинністю, актор Влад Никитюк. 

На глядачів чекають 8 серій небезпечних подій, багатопланова історія, в якій у кожного своя гра, а ставки тільки підвищуються, а також динамічна картинка складні трюки, перестрілки, гонитви та сучасні візуальні ефекти.

Актор Влад Никитюк, що зіграв Шведова, в кадрі багато б’ється, стріляє і демонструє гарну фізичну форму. Окрім насичених напругою подій, будуть й історії кохання. У серіалі Влад грає зі своєю дружиною, акторкою Анною Гуляєвою, – та чи побачать глядачі їх у ролі пари, актор не зізнається. Лише додає, що зйомки з дружиною – для нього завжди відповідально і непросто. 

«У кожної пари свій досвід, я вважаю, що нам нелегко разом працювати. Аня каже, що навіть нестерпно. Напевно, одна з причин у тім, що я перфекціоніст, адже все має бути зроблено ідеально… Проте це не заважає нам кохати одне одного і бути в цій професії», – поділився Влад.

Також у детективі ролі виконують відомі українські актори: Яків Кучеревський, Олександр Мельник, Олексій Нагрудний, Анна Саліванчук, Артем Позняк, Валентин Томусяк, Сергій Коршиков, Олександра Сизоненко, Сергій Деньга та ін.

Сюжет. Головний герой історії – Ігор Шведов повертається з фронту додому і відразу опиняється у вирі подій. На його очах вбивають рідного брата, і щоб знайти вбивць, Шведов йде служити у поліцію. На героя чекає справжній удар: він дізнається, що брат був впливовим кримінальним авторитетом. До всього Ігорю доведеться з’ясувати: хто йому друг, а хто тільки удає. Шведов оголошує війну кримінальним колам і корумпованим поліцейським столиці: один проти всіх… Чим закінчиться ця небезпечна сутичка?

 

В ефірі телеканалу ICTV2 – з 24 квітня о 20:00.

 

Автор сценарію Ігор Швецов

Продюсер Олексій Терентєв

Продюсери ICTV2: Ярослава Євтушенко, Ірина Храновська

 

Також по темі: На телеканалі ICTV2 з 24 квітня стартує премʼєра кримінальної драми «Подвійні ставки» Серіал ПОДВІЙНІ СТАВКИ - Прем'єра 24 квітня о 20:00 на ICTV2 З військових артефактів у витвори мистецтва: як волонтерський проєкт актора «Подвійних ставок» Влада Никитюка допомогає ЗСУ
Теги: серіал Подвійні ставки
24.04.2024 11:53

Топ-відео

45:51
45:35
45:57
46:01
Показати ще

Гарячі матеріали

Небезпечні пригоди, смертельні ризики і справжня чоловіча дружба: Телеканал ICTV2 покаже бойовик «В полоні у перевертня»

Телеканал ICTV2 покаже прем’єру серіалу «Подвійні ставки», в головних ролях – Влад Никитюк і його дружина Анна Гуляєва

З військових артефактів у витвори мистецтва: як волонтерський проєкт актора «Подвійних ставок» Влада Никитюка допомогає ЗСУ

Прем’єрний серіал «Рубан» увійшов у ТОП-3 лідерів на телебаченні
Показати ще

Актори

Юрій Дяк Дмитро Сова Григорій Бакланов Ігор Портянко Михайло Кукуюк

Дивіться на ICTV

Виходьте без дзвінка Зараз в ефірі Люцифер 13:20 Літак президента 15:55
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ