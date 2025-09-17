Улюблені медексперти і слідчі в зоні турбулентності: Канал ICTV2 завершив зйомки 5-го сезону детективу «Розтин покаже»

Вчора, 16 вересня, добігли кінця зйомки нового 5-го сезону судово-медичного детективу «Розтин покаже». Як обіцяють автори, в нових серіях кожен персонаж проходитиме крізь складні випробування. Наче увесь колектив бюро потрапить у небезпечну смугу турбулентності – цікаво, якими вони вийдуть після штормів? Хто повернеться в бюро, а хто покине його назавжди? І що станеться з головною парою Яною і Олегом Гончарами?

Поки ви чекаєте нові серії “Розтин покаже” – ділимося секретами нового сезону. А він дійсно буде сповнений несподіванок: у відділок повернуться добре знайомі, улюблені персонажі, а також з’являться й нові харизматичні особи. Але хто з них свій, а від кого варто триматися якнайдалі, хто прийшов з добром, а хто – потайки працює на ворога? З цими питаннями головним персонажам доведеться розібратися.

Водночас в бюро триватимуть розслідування: судмедекспертка Яна Гончар в першу чергу – талановита профі, і у тілах жертв завжди знаходитиме зачіпки. На її висновках слідчий Олег Гончар разом з експертами розкриватимуть злочини і ловитимуть вбивць. Нові розслідування, що веде команда судово-медичного бюро, будуть у кожному епізоді, і в цьому сезоні – аж 24 серії.

Окрім загальних викликів, багато хто зустрінеться й з власними привидами. Між головними героями Яною і Олегом Гончарами наче чорна кішка промайнула, кожен з них зіткнеться з людьми з минулого. Але чим все закінчиться? Чи порозуміється головна пара або відпустять одне одного?

«Дійсно, події нового сезону принесуть випробування усім. Але що залишиться незмінним – це вміння Яни талановито втручатися в усі розслідування, таким чином виходячи на вбивць і злодіїв. А от особиста сфера – дуже мінлива. На Яну і Олега чекають непрості часи, будуть і емоційні гойдалки, і недовіра, і охолодження…», – каже акторка Ольга Гришина про виклики своєї героїні.

Ольга Гришина, Артемій Єгоров, Ігор Портянко, Федір Гуринець, Сергій Деньга – глядачів знову побачать акторів, що зіграли улюблених персонажів. А також до команди доєднаються Марк Дробот, Поліна Василина, Фатіма Горбенко, Наталя Музичко, Анастасія Пустовіт та ін.

В кадр повернеться актор-військовий Михайло Досенко, що зіграв експерта-лаборанта Ростика. За сюжетом, з початку повномасштабного вторгнення Ростік добровільно пішов на фронт, як і актор Михайло Досенко, що його грав. Але в 5-му сезоні Ростик несподівано повертається. З чим це пов’язано? І як надового він знову стане експертом-лаборантом?

«Я просто щасливий повернутися на майданчик, і мій герой Ростик відчуває такі самі емоції… Ростік потрапляє на чергове розслідування в бюро, і з радістю втягується у слідство з головою», – розповів Михайло Досенко.

Додамо, що у новому сезоні продовжаться стосунки Зиновія (Ігор Портянко) і його коханої Анжели (Вікторія Білан-Ращук), а також яскраві емоційні пригоди випадуть на долю лаборанта Свята (Федір Гуринець).

Дату прем’єри телеканал ICTV2 повідомить згодом.

Також нагадаємо, що нещодавно ICTV2 завершив зйомки трьох великих проєктів: 16-серійного процедуралу «Служба 112», детективу «Справа НБР» і 2-го сезону пригодницького роуд-муві про водіїв-експедиторів «АТП Перевізники».

Режисер Павло Тупік

Оператор Іван Бородін

Головні автори проєкту: Артем Кобзан, Марк Лимаренко

Автори сценарію: Артем Кобзан, Марк Лимаренко, Роман Щербаков, Альбіна Ільченко, Андрій Віштак, Руслан Нікулін, Олександр Гриценко

Продюсери ICTV2: Дмитро Хрипун, Ольга Хавжу, Ірина Жигалюк, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз

Продюсерки Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецька.