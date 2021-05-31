Кращі містичні серіали ICTV

Детективні серіали завжди сповнені загадок, але деякі з них неможливо пояснити без надприродних сил. Серіали ICTV представляють ТОП-3 кращих містичних телепроектів, які ви можете подивитися просто зараз.

3 місце

Майор і магія

Офіцер держохорони Антон Амосов проявляє принциповість і ставить на місце знахабнілого чиновника. Над головою майора згущуються хмари. Його переводять з Києва до провінційного міста Ровенська – поки буря не вляжеться. Тут йому доведеться працювати звичайним опером в місцевій поліції. На першому ж завданні він зіткнеться з “провидицею Оленою”, заарештувати яку за шахрайство завадить її дар: завдяки передбаченнй вона запобігає аварії. Незабаром провидиця прийде на службу в поліцію і своїми «передбаченнями» допомагатиме Амосову розкривати найзаплутаніші справи. На детективний дует чекатимуть незвичайні розслідування і непроста особиста історія.

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2 місце

Фантом

У клініці, де проходять реабілітацію люди з психічними розладами, приходить до тями чоловік, який втратив пам’ять. Навіть лікарі не мають найменшого уявлення про минуле цього пацієнта. Вони знають тільки ім’я. Іван перебуває в режимному закладі протягом останнього року. Весь цей період його напихають найсильнішими препаратами. Єдиний, кому відома істина – це директор, але він не встиг поділитися правдою: керівник лікарні гине при таємничих обставинах. Під час слідчих заходів чоловік упізнає одного з оперативників. Між ним і Станіславом складаються складні взаємини, але до справи підключається Артур – сусід по лікарняній палаті. Дії своєрідного тандему дозволяють встановити особу вбивці. Несподівано для Вані до нього в гості навідується дружина в компанії кращого друга. Вони намагаються пояснити, що його справжнє ім’я – Павло. Раніше він був дуже успішним ділком в сфері фармацевтичного бізнесу. Але недоброзичливці вирішили позбутися конкурента і підлаштували його зникнення. Не менш цікавою виявляється життя Артура, адже його справжня личина сильно відрізняється від обраного способу.

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1 місце

Контакт

Спецслужби проводять вибухові роботи на ділянці, де зафіксовані магнітні аномалії. Зовсім випадково в зоні вибуху опиняються три людини: злочинець Володимир Голенко, фотохудожник Олег Малінін і невдаха-письменник Венедикт Тартаковський. Внаслідок вибуху між цими людьми виникає дивний зв’язок – фотограф Малінін може читати думки злочинця Голенко, і навіть бачити навколишній світ його очима, а письменник Тартаковський може повністю управляти діями Голенко і при цьому спілкуватися з Малініним на відстані. Тартаковський, отримавши в своє повне розпорядження злочинця Голенко, вирішує його руками помститися всім, хто заважав йому в житті. Місто накриває хвиля кривавих злочинів. Малінін, розуміючи, що його «бачення» реальні, звертається в поліцію, але там його спочатку підозрюють у співучасті в злочинах, а згодом відправляють до психіатричної клініки. Щоб зупинити злочинців Малініну доведиться втекти з клініки і, переховуючись від поліції, вести самостійне розслідування. Але чим ближче він підбирається до вбивці, тим витонченішими стають сплановані Тартаковським злочини…

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Дивіться серіал “Контакт” с вівторка по четвер о 00:45 в ефірі ICTV.

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