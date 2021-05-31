Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ICTV / Серіали ICTV / Кращі містичні серіали ICTV / 31.05.2021 10:27
31.05.2021 10:27
Поділитися

Кращі містичні серіали ICTV


Детективні серіали завжди сповнені загадок, але деякі з них неможливо пояснити без надприродних сил. Серіали ICTV представляють ТОП-3 кращих містичних телепроектів, які ви можете подивитися просто зараз.

3 місце
Майор і магія

Офіцер держохорони Антон Амосов проявляє принциповість і ставить на місце знахабнілого чиновника. Над головою майора згущуються хмари. Його переводять з Києва до провінційного міста Ровенська – поки буря не вляжеться. Тут йому доведеться працювати звичайним опером в місцевій поліції. На першому ж завданні він зіткнеться з “провидицею Оленою”, заарештувати яку за шахрайство завадить її дар: завдяки передбаченнй вона запобігає аварії. Незабаром провидиця прийде на службу в поліцію і своїми «передбаченнями» допомагатиме Амосову розкривати найзаплутаніші справи. На детективний дует чекатимуть незвичайні розслідування і непроста особиста історія.

Усі серії доступні на сторінці серіалу. Дивіться “Майор і магія” 1 серія онлайн просто зараз:

2 місце
Фантом

У клініці, де проходять реабілітацію люди з психічними розладами, приходить до тями чоловік, який втратив пам’ять. Навіть лікарі не мають найменшого уявлення про минуле цього пацієнта. Вони знають тільки ім’я. Іван перебуває в режимному закладі протягом останнього року. Весь цей період його напихають найсильнішими препаратами. Єдиний, кому відома істина – це директор, але він не встиг поділитися правдою: керівник лікарні гине при таємничих обставинах. Під час слідчих заходів чоловік упізнає одного з оперативників. Між ним і Станіславом складаються складні взаємини, але до справи підключається Артур – сусід по лікарняній палаті. Дії своєрідного тандему дозволяють встановити особу вбивці. Несподівано для Вані до нього в гості навідується дружина в компанії кращого друга. Вони намагаються пояснити, що його справжнє ім’я – Павло. Раніше він був дуже успішним ділком в сфері фармацевтичного бізнесу. Але недоброзичливці вирішили позбутися конкурента і підлаштували його зникнення. Не менш цікавою виявляється життя Артура, адже його справжня личина сильно відрізняється від обраного способу.

Усі серії доступні на сторінці серіалу. Дивіться “Фантом” 1 серія онлайн просто зараз:

1 місце
Контакт

Спецслужби проводять вибухові роботи на ділянці, де зафіксовані магнітні аномалії. Зовсім випадково в зоні вибуху опиняються три людини: злочинець Володимир Голенко, фотохудожник Олег Малінін і невдаха-письменник Венедикт Тартаковський. Внаслідок вибуху між цими людьми виникає дивний зв’язок – фотограф Малінін може читати думки злочинця Голенко, і навіть бачити навколишній світ його очима, а письменник Тартаковський може повністю управляти діями Голенко і при цьому спілкуватися з Малініним на відстані. Тартаковський, отримавши в своє повне розпорядження злочинця Голенко, вирішує його руками помститися всім, хто заважав йому в житті. Місто накриває хвиля кривавих злочинів. Малінін, розуміючи, що його «бачення» реальні, звертається в поліцію, але там його спочатку підозрюють у співучасті в злочинах, а згодом відправляють до психіатричної клініки. Щоб зупинити злочинців Малініну доведиться втекти з клініки і, переховуючись від поліції, вести самостійне розслідування. Але чим ближче він підбирається до вбивці, тим витонченішими стають сплановані Тартаковським злочини…

Дивіться серіал “Контакт” онлайн – усі серії доступні на сторінці серіалу. Дивіться “Контакт” 1 серія просто зараз – відео доступне за посиланням!

Дивитись серіали українського виробнитства

Також по темі: Сериал Контакт — 1 серия

Дивіться серіал “Контакт” с вівторка по четвер о 00:45 в ефірі ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Теги: Майор и магия, сериал контакт, сериал Фантом
31.05.2021 10:27



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Актори

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить