Кращі серіали до Дня перемоги над нацизмом

Наближається 9 травня, День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. ICTV закликає пригадати подвиг учасників тих страшних подій і переглянути видовищні та драматичні стрічки про Другу Світову онлайн на сторінці Найкращих воєнних серіалів. А ми пропонуємо ТОП-3 серіалів про подвиги.

3 місце: Один у полі воїн

Військовий бойовик розповість історію військового льотчика Перевезьева, якого збили при виконанні небезпечного завдання. Пілот опиняється на території, окупованій німцями та здаватися він не збирається! Всупереч відомій приказці, він самотужки вступає з німецькими військовими в нерівний бій, влаштовує диверсії і напади в тилу ворога. Але чи можна вийти живим з битви, коли ти один в полі воїн?

Дивіться 1 з 4 серій просто зараз:

Серіал Один в полі воїн – ви можете дивитися онлайн всі серії на сайті Серіали ICTV

2 місце: Конвой

«Конвой» – українська гостросюжетна драма. Вона розповідає історію про конвой, який має доставити радянському керівництву таємничий вантаж. Маршрут пролягає, зокрема, через окуповану територію, перетнути яку воєнні мають тихо і не привертаючи уваги ворога. Проте бійці стають свідками нападу німецького загону на село і опиняються перед важким вибором: виконати наказ і кинути селян напризволяще чи захистити людей і піти під трибнал?

Дивіться 1 з 4 серій просто зараз:

Серіал Конвой – ви можете дивитися онлайн всі серії на сайті Серіали ICTV

1 місце: Танк

«Танк» – український серіал, який встановив рекорди з популярності. Воєнна видовищна драма розказує про бій першого, експерементального екземпляру легендарного танку Т-34 влітку 1941 року.

Дивіться 1 з 4 серій просто зараз:

Серіал Танк – ви можете дивитися онлайн всі серії на сайті Серіали ICTV

Бонус!

8 травня відбудеться прем’єра серіалу “Бомба” – захоплюючої історії про Другу Світову війну. Серіал розповість про радянського солдата, якому доведеться стати шпигуном щоб розвідати головний секрет кінця війни – таємницю атомної бомби.

Не пропустіть прем’єра 8 травня о 14:10 в ефірі ICTV та онлайн на сторінці серіалу.

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