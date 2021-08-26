Круті міри, кримінал і поліція: ICTV знімає новий серіал

Напередодні Дня Незалежності телеканал ICTV розпочав зйомки кримінальної драми «Круті міри». Світ поліції і криміналу, бандитські розбірки і життя під прикриттям, самовіддані вчинки заради близьких і любові покажуть глядачам у 8 серіях нового україномовного серіалу.

За сюжетом, Ігор Шведов повертається з фронту до Києва і першого ж дня стає свідком вбивства свого старшого брата. Щоб розслідувати злочин, він влаштовується на службу в поліцію, де дізнається, що його брат був відомим кримінальним авторитетом. Пошук вбивці виводить Ігоря на стежку війни з організованою злочинністю столиці.

Ідея створити чоловічу кримінальну драму на тему «брат за брата» виникла кілька років тому. «Круті міри» – оригінальна історія про молоду людину, яка, повернувшись з фронту, змушена продовжити війну в ім’я справедливості.

У серіалі буде багато бійок та іншого ефектного екшену, а знімати буде досвідчений в цьому жанрі режисер Андрій Іванов і молода талановита операторка Тетяна Дудник, – ділиться подробицями креативна продюсерка ICTV Ярослава Євтушенко.

Головну роль у кримінальній драмі зіграє Влад Нікітюк, а його противника, ватажка бандитського угруповання, втілить Віталій Салій. У головній жіночій ролі з’явиться Дарина Єгоркіна.

Усі зйомки будуть проходити в Києві. Виробництвом «Крутих мір» займається продакшн-студія «Star Media». Поки серіал має робочу назву, і до прем’єри вона може змінитися.

Прем’єра серіалу на телеканалі ICTV планується на 2022 рік.

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