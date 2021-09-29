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Video: Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 11 серія

Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 11 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Популярна в минулому актриса Ганна Вишневська закінчила життя самогубством, стрибнувши з даху. Олексій хотів її врятувати, але, на жаль, не вдалося...Слідчі з'ясували, що в жінки відібрали квартиру за борги по кредиту. Згодом в пастку кредиторів потрапив і Василь Гончар, який неуважно прочитав договір і тепер винен величезну суму грошей, або ж квартиру. Чи встигне Бондар врятувати його від необдуманого кроку і знайти недобросовісних кредиторів? Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 11 серія. Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 10 серія

Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 11 серія
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Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 11 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Популярна в минулому актриса Ганна Вишневська закінчила життя самогубством, стрибнувши з даху. Олексій хотів її врятувати, але, на жаль, не вдалося…Слідчі з’ясували, що в жінки відібрали квартиру за борги по кредиту. Згодом в пастку кредиторів потрапив і Василь Гончар, який неуважно прочитав договір і тепер винен величезну суму грошей, або ж квартиру. Чи встигне Бондар врятувати його від необдуманого кроку і знайти недобросовісних кредиторів? Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 11 серія.

Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 10 серія

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ICTV / Серіали ICTV / Дільничний з ДВРЗ – 2 сезон – 11 серія / 29.09.2021 21:30
29.09.2021 21:30

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