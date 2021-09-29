Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 11 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Популярна в минулому актриса Ганна Вишневська закінчила життя самогубством, стрибнувши з даху. Олексій хотів її врятувати, але, на жаль, не вдалося…Слідчі з’ясували, що в жінки відібрали квартиру за борги по кредиту. Згодом в пастку кредиторів потрапив і Василь Гончар, який неуважно прочитав договір і тепер винен величезну суму грошей, або ж квартиру. Чи встигне Бондар врятувати його від необдуманого кроку і знайти недобросовісних кредиторів? Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 11 серія.

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