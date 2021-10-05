Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 13 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Бондар дізнався, що його батько колишній зек і навіть живе на ДВРЗ. Чи захоче він познайомитися з ним?

Тим часом, планується історичний футбольний матч між районними командами ДВРЗ та Биківня. Проте на учасників команди ДВРЗ здійснено напади. Чи причетні якось до цього фани Биківні? Будуть з’ясовувати Бондар та Дзюба! Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 13 серія.

Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 12 серія