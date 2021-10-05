Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 14 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Грач вирішив оформити на себе 2 га землі та побудувати там дитячий спортивний комплекс. Палій, звісно ж, відмовив ворогу в цьому. Проте Грач знайшов спосіб змусити його змінити рішення. Як йому це вдалося?

Дзюба допомагає Сергію Бондарю вибрати авто, проте порадник з нього, як виявилось, ніякий. Які марки розглядали напарники та чи прикупили врешті що-небудь? Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 14 серія.

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