Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 2 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Серед білого дня невідомі здійснили напад на патрульних поліцейських. Незадовго до цього вони пограбували квартиру на пів мільйона гривень. Чи вийдуть дільничні на слід злочинців?

Тим часом, Бондар знову зіпсував романтичний вечір Софії, а Дзюба влаштував жорстке випробування своєму організму. Яке саме? Дивіться просто зараз в серіалі Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 2 серія.

Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 1 серія