Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 5 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! У відділку з’явився полковник міліції у відставці Максим Ісаєнко. Він готовий на громадських засадах допомагати саджати злочинців за ґрати. Але чи дійсно він прийшов за такими цілями?

Тим часом, Сергій береться за одну дуже резонансну справу, яка може допомогти йому в майбутньому..

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