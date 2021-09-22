Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 7 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! Цього разу капітан Сергій Бондар береться за вкрай серйозну справу. Після 10 років ув’язнення на волю вийшов небезпечний злочинець Олександр Свиридов, але на нього відразу ж напали двоє невідомих. Кому це знадобилося?Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 7 серія.

Дивіться також: Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 6 серія