Дивіться онлайн серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 9 серія на сайті СЕРІАЛИ ICTV! На ДВРЗ вже третій випадок отруєння клофіліном за тиждень. Ніхто із постраждалих нічого не пам’ятає, але єдине, що пов’язує їх усіх – це гроші, про які зловмисник точно знав. Тепер нашим дільничним Бондарю та Дзюбі необхідно з’ясувати, хто ж винен у цьому. Дивіться просто зараз серіал Дільничний з ДВРЗ 2 сезон 9 серія.

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