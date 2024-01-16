Топтун – 13 серія

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Василь із колегами починає розслідування магічного вбивства. Загиблий Артур звертався по консультацію до відьми та перед смертю пив настоянку, куплену в неї. Дружина чоловіка впевнена, що саме ясновидиця позбавила Артура життя.

Серіал ICTV Топтун покаже, як слідчі намагатимуться зрозуміти, чому загиблий звертався до відьми. Здається, що в чоловіка все було чудово: перспективна робота і кохана дружина. Правоохоронці з’ясують, що Артур не єдиний клієнт цієї чародійки, який нібито наклав на себе руки. Чи причетна відьма до смерті Артура? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 13 серія на сайті Серіали ICTV.

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