«Юрчишини»: ICTV покаже прем’єру з Сумською, Ісаєнко і Делієвим

ICTV готує продовження української телевізійної епопеї про непрості стосунки сім’ї Юрчишиних. Новий сезон комедійного серіалу вийде на каналі 26 жовтня.

«Юрчишини» – динамічна народна комедія про відносини колишнього зека на прізвисько Нік-Нік (Георгій Делієв) зі своєю родиною, про його пригоди із вірним товаришем Гирею (Валерій Швець), а також про поліцейські авантюри його сина Ігоря (Володимир Канівець).

Перший сезон стрічки вийшов у 2019-му. Через два роки канал покаже нові серії з оновленим акторським складом і новими декораціями. Сім’я Юрчишиних нарешті візьметься за ремонт у своїй загромадженій квартирі. Та головним оновленням серіалу стане динамічний формат.

Ми намагалися зробити серіал якомога динамічнішим. За 24-хвилинну серію швидко змінюватиметься багато коротких сцен, а і без того жваву нарізку пришвидшуватиме детальна розкадровка. За 24 серії ми покажемо дуже багато локацій і понад 200 персонажів. Створити такого навантаження серіал вдалося завдяки спецтехніці, новаторській для українського кіновиробництва. А ще завдяки професійній команді, за плечами якої масштабні складні серіали «Кріпосна» і «Козаки. Абсолютно брехлива історія»

– поділилась генеральна продюсерка Оксана Іванюк.

Допомагатиме забезпечити динамічність і велика кількість персонажів. З’являться нові герої, і навіть сама сім’я Юрчишиних стане більшою. До родини з Італії повернеться мама Тамара. Відтак новий сезон стане ще більш сімейним. Хоча поява екстравагантної жінки навряд чи додасть спокою у розбуркане родинне гніздечко.

Також особисте життя з’явиться у Ігоря і Лєни Юрчишиних – обоє знайдуть собі пару. Проте чи зможуть Юрчишини-менші примирити свої другі половинки з батьками, з якими самі ледве знаходять спільну мову?

Роль колишньої дружини Нік-Ніка виконає Ольга Сумська, нового хлопця Олени втілить Андрій Ісаєнко.

Також, як і раніше, ролі виконуватимуть Валентина Вовченко, Святослав Жмурко, Леся Самаєва, Валерій Швець, Володимир Вівчарюк, Анатолій Зіновенко, Олександр Мельник, Євгенія М’якенька, Володимир Ращук.

Виробництвом стрічки займалась компанія IQ Production.

Режисер-постановник – Олег Зборовський.

Оператор-постановник – Микола Ілюшин

Художник-постановник – Ася Бежеряну

Сценаристи – Олексій Васильєв, Павло Євчук, Юрій Русін, Григорій Рицький, Дмитро Залоєць, Володимир Євчук

Генеральні продюсери – Іванюк Оксана, Сергій Атрощенко, Віктор Медведський

Креативний продюсер – Ярослава Євтушенко

Продюсери ICTV – Ярослава Євтушенко, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз

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