ICTV2 объявил дату премьеры детектива «Горячий»

12-серийный ироничный детектив о расследовании и дружбе двух непохожих между собой полицейских-напарников покажут 2 мая в эфире.

Новый бади-муви начали снимать еще в 2021 году. Создатели сразу поставили сверхсложную задачу – сделать детективный телесериал нового уровня в Украине.

“Горячий – это первый экшн-детектив на канале ICTV, поэтому стал для нас настоящим вызовом. Потому что полицейские вычисляют злоумышленника не в удобных кабинетах или лаборатории, а в погонях и перестрелках. А еще кроме закрученных расследований в сериале есть куча иронических и смешных моментов. Как раз то, чего всем нам так не хватает сейчас, – рассказывает креативный продюсер Инеса Соболева.

За один съемочный день группа имела по несколько переездов, а физическая нагрузка главных актеров закалила лучший спортзал. За время съемок Артемий Егоров похудел на 10 килограммов, а Яков Кучеревский потерял в весе 7 кг.

О чем сериал?

Оперативник Макс Горячев и полицейский Игорь Безхатченко – еще один дуэт копов-напарников, который доказывает: героям совсем необязательно быть похожими, чтобы удачно расследовать дела. Но из-за кардинально разных характеров и подходов к расследованию герои часто имеют ссоры между собой, а потому – и неприятные казусы в работе.

Макс привык действовать резко и без сомнений, но самостоятельно. После внезапной смерти супруги психологи запретили ему выходить на дела одному. Макс получает у напарники Игоря Безхатченко – уравновешенного семьянина-провинциала. С первых минут знакомства герои понимают, что начались непростые времена: Максу придется терпеть наставления, а Игорю постоянно рисковать.

Режиссер – Олег Туранский.

Производством сериала занималась продакшн-студия Starlight Media. Сериал стал первым проектом канала ICTV, съемки которого были возобновлены во время полномасштабного вторжения россии. Команде не удалось завершить производство детектива из-за атаки, и в марте 2022 года актеры в обустроенных бомбоубежищах доигрывали сцены.

«Мы всегда находимся в поиске новых героев, которые станут еще одними друзьями для нашего зрителя. Именно так – друзьями, потому что каждый вечер в ближайшие недели зритель будет проводить время вместе с ними – с их приключениями, проблемами, вызовами, чувствами, вопросами. Я очень рада, что нам удалось создать такой замечательный актерский ансамбль, который заряжает! Уверена, что этот сезон – начало длинной франшизы. Решение за зрителем”, – говорит главный продюсер сериального направления телеканала ICTV2 Ирина Храновская.

В ролях:

Артемий Егоров («Вскрытие покажет«, «Копы на работе«)

Яков Кучеревский («Прятки«)

Николай Боклан («Доброволец«, «Выжить любой ценой«)

Юрий Громовой

Тала Калатай

Юлия Чепурко

Ольга Голдис

Продюсеры – Галина Балан-Тимкина, Максим Бернадский. Продюсеры ICTV – Инесса Соболева, Ирина Храновская, Анастасия Штейнгауз.

Смотрите премьеру сериала «Горячий» на телеканале ICTV2 в 20:00.