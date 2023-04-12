ICTV2 розголосив дату премʼєри детективу “Гарячий”

12-серійний іронічний детектив про розслідування і дружбу двох несхожих між собою поліцейських-напарників покажуть 2 травня в ефірі.

Новий баді-муві почали знімати ще 2021 року. Творці одразу поставили надскладну задачу – зробити детективний телесеріал нового рівня в Україні.

“Гарячий – це перший екшн-детектив на каналі ICTV, тому став для нас справжнім викликом. Бо поліцейські вираховують зловмисника не в зручних кабінетах чи лабораторії, а в погонях та перестрілках. А ще окрім закручених розслідувань у серіалі є купа іронічних і смішних моментів. Як раз те, чого всім нам так не вистачає зараз”, – розказує креативна продюсерка Інеса Соболєва.

За один знімальний день група мала по кілька переїздів, а фізичне навантаження головних акторів загартувало краще спортзалу. За час зйомок Артемій Єгоров схуд на 10 кілограмів, а Яків Кучеревський втратив на вазі 7 кг.

Про що серіал?

Оперативник Макс Горячев і поліцейський Ігор Безхатченко – ще один дует копів-напарників, який доводить: героям зовсім необов’язково бути схожими, щоб вдало розслідувати справи. Та через кардинально різні характери і підходи до розслідування герої часто мають сварки між собою, а через це – і неприємні казуси в роботі.

Макс звик діяти різко і без сумнівів, але самостійно. Після раптової смерті дружини психологи заборонили йому виходити на справи одному. Макс отримує в напарники Ігоря Безхатченка – врівноваженого сім’янина-провінціала. З перших хвилин знайомства герої розуміють, що почалися непрості часи: Максу доведеться терпіти настанови, а Ігорю – постійно ризикувати.

Режисер – Олег Туранський.

Виробництвом серіалу займалась продакшн-студія Starlight Media. Серіал став першим проєктом каналу ICTV, зйомки якого відновили під час повномасштабного вторгнення росії. Команді не вдалося завершити виробництво детективу через атаку, і в березні 2022 року актори у облаштованих бомбосховищах догравали сцени.

“Ми завжди знаходимось у пошуку нових героїв, які стануть ще одними друзями для нашого глядача. Саме так – друзями, бо кожен вечір найближчі тижні глядач проводитиме час разом з ними – з їхніми пригодами, проблемами, викликами, почуттями, питаннями. Я дуже рада, що нам вдалося створити такий чудовий акторський ансамбль, який заряджає! Впевнена, що цей сезон – початок довгої франшизи. Рішення за глядачем”, – каже головна продюсерка серіального напряму телеканалу ICTV2 Ірина Храновська.

У ролях:

Артемій Єгоров (“Розтин покаже”, “Копи на роботі”)

Яків Кучеревський (“Хованки”)

Микола Боклан (“Доброволець”, “Вижити за будь-яку ціну”)

Юрій Громовий

Тала Калатай

Юлія Чепурко

Ольга Голдис

Продюсери – Галина Балан-Тімкіна, Максим Бернадський. Продюсери ICTV – Інеса Соболєва, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

Дивіться премʼєру серіалу “Гарячий” на телеканалі ICTV2 о 20:00.