Коп из прошлого 2: появится ли Артур Логай в новом сезоне

13 сентября ICTV2 покажет новые серии детектива Коп из прошлого с Дмитрием Суржиковым в главной роли. Это детектив о полицейском, который после долгой комы проснулся в современном мире и продолжает работу в новой полиции по старым, понятным ему методам.

В первом сезоне популярного украинского сериала главный герой Олег Долин (Дмитрий Суржиков) работал в паре с молодым лейтенантом Андреем Василенко, которого сыграл известный украинский актер Артур Логай. И хотя копу из прошлого было часто сложно найти общий язык с молодым прогрессивным полицейским, этому неординарному тандему удалось раскрыть десятки запутанных преступлений.

Во втором сезоне главный герой получит нового напарника — интеллигентного лейтенанта полиции Андрея Сыроеда. Эту роль будет воплощать украинский актер Павел Текучев.

Вернется ли персонаж Артура Логая во второй сезон и почему в участке появится новый полицейский, зрители узнают сразу в первой серии, говорит режиссер сериала Александр Сальников. А еще интригует, появление нового сотрудника перевернет с ног на голову не только работу участка, но и приведет к изменениям в жизни Долина.

— Начало любой истории всегда интересно рассказывать. Все мы любим узнавать, как все складывается, кто где знакомится, что из этого получается — такие мы, украинцы. В нашем сериале появляется очень интересный полицейский — знающий, красивый, ответственный и хваткий к работе. Уверен, сразу привлечет внимание зрителей своей харизмой. Поэтому дождитесь первой серии и поймете, почему происходит такой поворот в сюжете — выплывут новые подробности жизни Долина и раскроется вся правда о Василенко, — говорит режиссер.

Премьеру 2 сезона ироничного детектива Коп из прошлого покажут 13 сентября в 20:00 на телеканале ICTV2.

Источник: Факти|Life

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