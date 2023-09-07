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ICTV / Серіали ICTV / Коп з минулого 2: чи зʼявиться Артур Логай в новому сезоні / 07.09.2023 17:12
07.09.2023 17:12
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Коп з минулого 2: чи зʼявиться Артур Логай в новому сезоні

Коп з минулого 2: чи зʼявиться Артур Логай в новому сезоні

13 вересня ICTV2 покаже нові серії детективу “Коп з минулого” з Дмитром Суржиковим у головній ролі. Це детектив про поліцейського, що після довгої коми прокинувся у сучасному світі і продовжує роботу в новій поліції за старими, зрозумілими йому методами. 

У першому сезоні популярного українського серіалу головний герой Олег Долін (Дмитро Суржиков) працював в парі з молодим лейтенантом Андрієм Василенком, якого зіграв відомий український актор Артур Логай. І хоча копу з минулого було часто складно порозумітися з молодим прогресивним поліцейським, цьому неординарному тандему вдалося розкрити десятки заплутаних злочинів.

Також по темі: Коп з минулого 2 сезон: головні актори серіалу Коп з минулого 2 - прем'єра 13 вересня ICTV2 покаже другий сезон серіалу «Коп з минулого»: стала відома дата премʼєри

У другому сезоні головний герой отримає нового напарника – інтелігентного лейтенанта поліції Андрія Сироїда. Цю роль втілюватиме український актор Павло Текучев.

Павло Текучев та Дмитро Суржиков

Чи повернеться персонаж Артура Логая в другий сезон та чому у відділку зʼявиться новий поліцейський, глядачі дізнаються одразу в першій серії, каже режисер серіалу Олександр Сальников. А ще інтригує, поява нового працівника переверне з ніг на голову не тільки роботу відділку, а й призведе до змін у житті Доліна. 

“Початок будь-якої історії завжди цікаво розповідати. Усі ми любимо дізнаватися, як все складається, хто де знайомиться, що з того виходить – такі ми, українці. У нашому серіалі зʼявляється дуже цікавий поліцейський – обізнаний, красень, відповідальний і хапкий до роботи. Впевнений, одразу приверне увагу глядачів своєю харизмою. Тому дочекайтеся першої серії і зрозумієте, чому стається такий поворот у сюжеті – випливуть нові подробиці життя Доліна і розкриється вся правда про Василенка”, – каже режисер.     

Премʼєру 2 сезону іронічного детективу “Коп з минулого” покажуть 13 вересня о 20:00 на телеканалі ICTV2.

 

Джерело: Факти|Life

 

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Теги: Коп з минулого, Коп з минулого 2 сезон
07.09.2023 17:12

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