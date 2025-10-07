Пишаюся дружиною, Ангеліна – моя героїня! – актор серіалу «Коп з минулого» Павло Текучев

Про первістка Матвія і досвід партнерських пологів, про роль в серіалі «Коп з минулого 5», ставлення до канселінгу і колег, яких публічно захейтили

Популярний актор театру і кіно Павло Текучев нещодавно став татом: у актора і його дружини, акторки Ангеліни народився первісток Матвій. Павло розповів, як вони разом з дружиною готувалися до появи сина, як відбувався процес партнерських пологів, і як він зараз ставиться до пережитого досвіду.

Також з’явився і другий інфопривід – прем’єра 5-го сезону іронічного детективу «Коп з минулого», який транслює ICTV2 з понеділка по четвер о 20:00. Вже декілька сезонів Павло грає інтелігентного і розумного Андрія Сироїда, напарника і родича головного персонажа Доліна. І розкрив деякі секрети сезону і родини персонажів.

Також актор розповів, як ставиться до славнозвісної «культури скасування» і тих скандалів з відомими колегами, що нещодавно вразили глядачів…

Павло, хочу особисто привітати вас з народженням сина. Це правда, що ви народились з сином в один день?

Дуже дякую за привітання. Насправді малий народився за два дні до мене. Просто ми зняли відео не день у день, бо були дуже зайняті, а вже в день мого народження поділилися новиною і виставили його фото.

Ще до його народження ви казали, що син народиться, ви подивитесь на нього і знатиме, як назвати. Отже…

Народився, подивилися, назвали Матвієм (сміється). Ще був варіант Ян, але абсолютно точно влучили, тому що він дуже схожий на Матвія.

Ім’я ви пропонували чи дружина Ангеліна?

Це були два наших спільних варіанти, але виграв мій. Насправді, ми ще місяці за три домовились, що сина називаю я, маю право основного голосу. Але ми дійсно до останнього чекали, щоб людина з’явилася на світ, щоб подивитися на сина. І вже коли лікар тримав його на руках, диктував якісь дані і запитав: «До речі, ім’я яке?». Ми так переглянулися, і я кажу: «Матвій!». Наш лікар Володимир Олександрович Горобей — професійний, прекрасний, ми з Ангеліною дуже вдячні.

Так у вас були партнерські пологи…

Так, партнерські, ми були разом. Вирішувала Ангеліна: якби вона не захотіла, я б не був присутній… Вважаю, що для родини дуже важливо, щоб чоловік був присутній при цьому процесі. Тому всім, хто готується до народження дитини, я цього бажаю.

Було багато відкриттів?

Так, дуже! Для жінки пологи — це найскладніше переживання, яке може бути в житті. І справжній героїзм: тепер я захоплююся жінками, а моє ставлення до материнства кардинально змінилося. Це просто викликає захват, як жінки з цим справляються! Я просто пишаюся своєю дружиною Ангеліною, яка сама народила нашого малюка. Ангеліна – моя героїня!

А чого ви навчилися, як молодий тато? Підгузки міняти, гойдати, купати?

Я дуже люблю проводити з ним час, тому я вмію все (сміється). І ми ще на березі домовилися, що у нас немає розділення, типу мама доглядає за сином, а тато допомагає. Ні, ми — рівноправні батьки. І ми ділимо всі обов’язки, наскільки це можливо. Звичайно, Ангеліна проводить з малим більше часу, бо вона годує, а я їжджу на роботу. Але коли в мене неробочі дні, то я повністю залучений.

Ангеліна зараз у декретній відпустці…

Так. але вона вже хоче працювати і скоро вийде з декрету. Це теж наш план, щоб не засиджуватися вдома і не робити виховання дитини єдиним сенсом життя. Ми хочемо, щоб обоє розвивалися, залишалися в професії. І щоб синочок теж призвичаювався до руху разом з нами.

Плануєте запрошувати няню чи когось із бабусь?

Точного плану немає, все буде залежати від кількості зайнятості кожного з нас. Будемо діяти по ситуації.

А ви, мабуть, і куховарити вмієте? Людей насправді цікавить, а що ви їсте, хто вам готує?

Звичайно готує більше дружина, але я намагаюся допомагати. Наприклад, достатньо часто роблю сніданки. Ми любимо такі корисні, поживні, збалансовані, щоб все було на тарілці: і клітковина, і білок, і жири. Оскільки я каву не п’ю, і ми десь рік тому відкрили для себе матчу: і зараз на сніданок робимо матча-лате, матча-тонік. Отаке я люблю робити. До народження сина у нас була традиція: 95% ранків починалися з гарного сніданку. Зараз це трошки складніше, але починаємо потрошку повертатися. Ну і, звичайно, люблю смажити м’ясо, рибу – це теж на мені.

І ви все вмієте насправді?

Так, найцікавіше в готуванні — творчий процес. З мого найцікавішого творчого доробку — це коли я хотів вразити дружину і приготував м’ясо в маринад з ківі. А він, як знають кулінари, розщеплює білок, його використовують для дуже жорсткого м’яса, буквально на 20-30 хвилин. А я курку замаринував на 2 години! І на смак це було, наче жуєш губку для миття посуду. Отак вразив (сміється).

А вам зараз допомагає хтось з продуктами? Чи ви самі все встигаєте?

З продуктами не тяжко. Я люблю ходити в магазин, але зараз є прекрасна функція доставки. Коли береш продуктів вище певної суми, вони доставляють під двері абсолютно безкоштовно. Я користуюся часто: в телефоні все вибрав, і готово.

Коли тривога, що робите? Йдете в укриття?

Так, ходимо. Раніше я не сильно звертав на це увагу, зараз все по-іншому. Укриття у нас під будинком. Ночуємо там, коли вже все летить.

У 4-у сезоні «Копа з минулого» ваш герой став батьком. А потім і ви стали татом у реальному житті. Сприймали це як тренування?

Так, ми про це багато жартували. Це справді було дуже кумедно. І не тільки в «Копі»: приблизно в той же час в іншому серіалі я теж грав молодого тата. Період зйомок збігся з ранньою стадією вагітності моєї дружини, коли ми ще нікому не розповідали. Уявіть: я цілий день на знімальному майданчику в ролі молодого батька, розповідаю цікаві історії про дитину, а ввечері приходжу додому і жартома переказую дружині свої сьогоднішні «батьківські» репліки. Це було неймовірне тренування. А коли були зйомки «Копа з минулого 5», ми з дружиною вже чекали на сина.

Як складаються стосунки з тестем Доліним?

З тестем завжди цікаво, але цього разу ситуація прийняла несподіваний характер. Ми обоє були не готові до вчинків один одного, і це сильно розвернуло сюжет. Буде екшн, а між нашими персонажами серйозні сімейні розбірки. Буде цікаво.

А ще ж є головний злодій, який впродовж усього сезону буде діяти, і до останнього моменту незрозуміло, хто він. Долін буде підозрювати всіх, і мій персонаж також опиниться серед підозрюваних. Додам, що цього сезону Долін багато помилявся.

Останнім часом інфополе вразили гучні історії, коли акторів хейтили за неоднозначні дописи і скандали в особистому житті. Все таємне стало явним, обговорювалося, акторам навіть відмовляли в проєктах. Як ви ставитеся до так званої «культури скасування»?

Я думаю, що осуд загальнолюдський завжди мав місце. Зараз він просто, відповідно до нових технічних можливостей, трансформувався. І голоси невдоволених тепер почути набагато легше, бо кожен може висловити свою думку, які потрапляють в поле, і вже неможливо звідти потім забрати все, що ти сказав.

Я теж проти будь-яких проявів насилля, і кожен має право вирішувати, як ставитися до тієї чи іншої особи і висловлювати свої думки.

Але дуже важливо, щоб залишалося верховенство права в нашій країні: якщо людина вчинила якісь неправомірні дії, то має бути слідство. Ті, хто постраждали, мають подати відповідні заяви, і спочатку має бути розслідування, і має бути визначено законом, наскільки людина порушила закон, і яке покарання вона має понести. І вже після цього має формуватись загальна думка. Найвідоміша історія, яка нас навчила, — це історія Джонні Деппа і його дружини. Коли повністю все перевернулося з ніг на голову. Але зараз я не проводжу жодної паралелі…

На Венеційському кінофестивалі представили фільм «Кремлівський чародій», де відомий секс-символ Джуд Лоу зіграв Путіна. Як ви до цього ставитеся?

Чесно кажучи, я шокований, бо не чув про цей проєкт. Якщо це якась пропагандистська історія, я буду розчарований до глибини душі. Джуд Лоу для мене завжди був найхаризматичнішим актором, моїм кумиром. Я «Талановитого містера Ріплі» передивлявся безліч разів!

Якби вам запропонували роль росіянина, відмовилися би?

Зазвичай у фільми, де треба зіграти росіянина, беруть участь або актори з колишнього Радянського Союзу, або самі росіяни. І що краще? Щоб росіяни грали ролі в закордонних проєктах себе? Чи щоб українці або хтось інший міг їх показати і більше правди дати про них? Якщо забути про свої власні амбіції, то можливо в цьому навіть є якась така важлива роль, і щоб західний глядач бачив українських акторів, а не російських. Але зараз ми бачимо жахливу тенденцію, як росіян толерують на західних фестивалях. Велике кіно, великі гроші, які вирішують більше.

Дивіться 5-ий сезон іронічного детективу «Коп з минулого» на ICTV2 з понеділка по четвер о 20:00.