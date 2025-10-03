Що подивитися на вихідних: 5 іронічних детективів, вартих уваги

Втомилися від похмурих сюжетів і темних злодіянь? Пропонуємо хітову добірку детективів, з головними персонажами яких не занудьгуєш! Вони дотепні, розумні і трохи дивні, не сумують і поважають чорний гумор, а головне – знайдуть вихід з будь-якого темного кута. Спостерігати за їхньою роботою – весело і приємно.

Тому, якщо не знаєте, що подивитися на вихідних – пропонуємо добірку найкращих іронічних детективів для перегляду в нашому матеріалі!

Високий потенціал

High Potential, 2024-2025

Мати-одиначка Морган Гіллорі виховує трьох дітей, має височенний IQ і працює звичайною прибиральницею у слідчому відділку. Якось ввечері вона переглянула розкидані по відділку фото вбивств, відразу зрозумівши: хто вбивця, а хто – жертва. Залишивши підказки у відділку, вона хотіла допомогти, але детективи вирішили, що вона – сама злодійка, адже звідки вона знає про вбивство так багато? Але після усіх суперечок і звинувачень Морган доводить свою непричетність і геніальність.

Багатодітна мати стає позаштатною радницею слідчих: дивитися, як вона помічає важливі деталі і розкриває злочини – одне задоволення. Прем’єрні серії 2-го сезону вже можна подивитися.

Коп з минулого 5

2020-2025

Головний герой франшизи – капітан Олег Долін, який більше двох десятків років пролежав у комі, а отямившись, повернувся на роботу у відділок. У перших сезонах він опановував нову діджитальну реальність, через що потрапляв у кумедні історії. В останніх сезонах він – вже як риба у воді, хоча й іноді застосовує деякі олдскульні методи, за чим також весело спостерігати.

В прем'єрному 5-ому сезоні у нього з'явиться гідний ворог, який намагатиметься знищити і самого капітана, і його репутацію. Автори обіцяють: Долін проживе найкращих сезон свого життя!

Сен П’єр

Saint-Pierre, 2025

Через проблеми в особистому житті інспектора Джона Фіцпатріка, якого усі звуть просто Фіц, відправляють у «заслання» — на віддалений острів Сен-П’єр. Місцеві поліціянти і детективка дивляться на нього підозріло – Фіцу ще треба довести свій професіоналізм.

Але крок за кроком між ним і новою напарницею Женев’євою Аршамбо з’являється довіра і визнання. Фіц намагається подолати власні комплекси, до того ж він страждає на лунатизм, через що виникає багато кумедних непорозумінь. Але це не заважає йому з колегою розкривати дивні і темні загадки мешканців мальовничого Сен-П’єра.

Детектив з Челсі

The Chelsea Detective, 2022-2024

Класичний британський процедурал: у кожній серії є злочин і талановити інспектор Макс Арнольд, що розплутає загадку будь-якої складності. Також в кожному епізоді на глядача спіткає тонкий британський гумор, види престижного столичного району Челсі, багато пристрастей і зради у сюжетах і замальовки життя сучасних лондонців.

Родзинка серіалу – складні вбивства і постать інспектора Арнольда, який пересувається на велосипеді, живе у будинку на воді і намагається помиритися з колишньою дружиною, ексцентричною пані, яку він й досі кохає. Замість екшену і стрілянини тут – гумор і цікаві глибокі детективні сюжети.

Хороший коп/Поганий коп

Good Cop/Bad Cop, 2025

Молода детективка Луїза, або просто Лу, просить у свого шефа Хенка, а це її батько, призначити їй напарника. Якраз в цей час в невеличке містечко повертається її молодший брат Генрі, що також поліцейський. І хоча Лу і Генрі вже багато років не спілкуються, татко робить їх напарниками! І тепер їм доводиться не тільки обговорювати чергові справи, а й розібратися у власних стосунках. Дізнайтеся: хто з них хороший коп, а хто – ні? Тут багато кумедних і навіть безглуздих ситуацій щодо родинних зв’язків і роботи копів, але все весело і по-сімейному.

