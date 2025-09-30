Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Світло, камера, Коп! – Ділимося ексклюзивними фото зі зйомок серіалу «Коп з минулого 5» / 30.09.2025 19:31
30.09.2025 19:31
Світло, камера, Коп! – Ділимося ексклюзивними фото зі зйомок серіалу «Коп з минулого 5»

Прем’єра вже відбулася – а ми повертаємось туди, де все тільки починалося. Вчора, 29 вересня, на телеканалі ICTV2 стартував 5 фінальний сезон улюбленого телесеріалу мільйонів українців.

Поки глядачі обговорюють перші серії п’ятого сезону «Копа з минулого», ми ділимося тим, що залишилось за кадром. Як створювався новий сезон?

У нашому матеріалі – ексклюзивні фото зі знімального процесу, які передають атмосферу напружених дублів, неочікуваних імпровізацій і живих моментів між зйомками.

Нагадаємо, серіал каналу ICTV2 «Коп з минулого» входить у ТОП 5 найулюбленіших глядачем, високорейтингових проєктів українського телебачення, і розповідає про поліцейського Олега Доліна, що через поранення два десятка років пробув у комі, а отямившись, повернувся на роботу у відділок. Цей проєкт є українською адаптацією відомого німецького хіта The Last Cop, який набув шаленої популярності у світі: серіали про копа-”прибульця” з минулого зняли у Франції, Чехії, Японії та ін.

У 5 сезоні творці обіцяють таємничі атаки невідомого ворога на самого майора Доліна, багато ризику і небезпеки. Долін проживе найкращий сезон свого життя. Чи знайде Долін свого таємного ворога, чи захистить своє коло, чи відшукає кохання і щастя – головні виклики персонажа у новому сезоні. Зміни чекають усю родину персонажів! Тож дивіться фінальний сезон в ефірі ICTV2 з понеділка по четвер о 20:00!

А першу серію можна подивитись просто зараз на нашому сайті:

Коп з минулого 5 дивитись онлайн 1 серію

Теги: Коп из прошлого, Коп из прошлого 5 сезон


