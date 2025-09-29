Коп з минулого 5 сезон 1 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

Погрузитесь в мир уголовных дел, где старые методы дают фору самым современным технологиям! Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 1 серия от 29.09.2025 на сайте ICTV2 и не пропустите возвращение настоящей легенды!

Увлекательный сериал ICTV2 Коп з минулого 5 сезон покажет, как капитан Олег Долин после двадцати лет пребывания в коме пытается адаптироваться к цифровому миру, полному новых вызовов и угроз. В первой серии 5 сезона главный герой просыпается в квартире рядом с Малиновской, но уже через мгновение оказывается под прицелом таинственного незнакомца. Тем временем в городе обнаруживают тело известной модели, а кто-то оставляет следы, связанные с самим Долиным.

Узнайте прямо сейчас, сможет ли герой детектива понять, кто охотится на него? Удастся ли ему и лейтенанту Сыроеду выйти на след убийцы модели? И почему именно сейчас враг решил напомнить о себе? Смотрите онлайн сериал Коп з минулого 5 сезон 1 серия от 29.09.2025 на сайте ICTV2 и приготовьтесь к взрывному миксу драмы, юмора и остросюжетного детектива!

Коп з минулого 5 сезон

Коп з минулого