Коп з минулого 5 сезон 13 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

Смотрите онлайн комедийный детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 13 серия от 08.10.2025 на сайте телеканала ICTV2!

Герои детектива ICTV2 – капитан Долин и лейтенант Сыроед – сталкиваются с новой опасностью: Долина похищают неизвестные и приводят к криминальному авторитету, который признается, что ему предложили большие деньги за убийство капитана. Впоследствии находят мертвым похитителя, который подложил взрывчатку в квартиру Долина. На место преступления приезжает СБУ и перехватывает расследование, не оставляя героям детектива Коп з минулого 5 сезон ни малейшего шанса найти заказчика.

Но неожиданно появляется странный свидетель – бездомный Альберт, который утверждает, что его жизнь в опасности из-за прошлого, связанного со сбытом янтаря. Кто на самом деле стоит за заговором против Долина? Почему СБУ замалчивает детали? И что связывает дело с янтарной мафией?

