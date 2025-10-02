Коп з минулого 5 сезон 8 серия – смотреть онлайн сериал Коп з минулого

В криминальном мире правда нередко скрывается за маской обычной случайности! Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 8 серия от 02.10.2025 на сайте ICTV2!

В 8 серии детектива ICTV2 Коп з минулого капитан Долин и лейтенант Сыроед расследуют загадочное убийство Тимофея Кузьменко – харизматичного лидера фанатской футбольной группировки. Накануне гибели он участвовал в громкой вечеринке, где поссорился с конкурентом. Но в кругу подозреваемых не только соперник – у Кузьменко была любовница с ревнивым мужем и враг внутри собственной банды, который давно хотел занять его место…

Тем временем состояние любимой полковника Кулинича в больнице резко ухудшается. А Саша и Ксения не могут вернуться к обычной жизни после анонимных жалоб – враг капитана Долина подготовил для него удар в самое уязвимое место… Узнайте прямо сейчас, кто убил Кузьменко? И сможет ли герой детектива понять, как остановить невидимого врага? Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 8 серия от 02.10.2025 на сайте ICTV2 – вас ждут потрясающие повороты сюжета!

Коп з минулого 5 сезон 7 серия

Коп з минулого 5 сезон

Коп з минулого