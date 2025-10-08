Коп з минулого 5 сезон 14 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

Не пропустите захватывающее расследование, которое скрывает больше тайн, чем кажется на первый взгляд! Смотрите онлайн детектив Коп з минулого 5 сезон 14 серия от 09.10.2025 на сайте телеканала ICTV2!

Герои детектива ICTV2 – капитан Долин и лейтенант Сыроед – берутся за расследование загадочной смерти 63-летней искусствоведа Парасковии Онищенко в собственной квартире. О трагедии копам сообщил Остап – ухажер Малиновской. Однако еще больший шок вызывает то, что на месте преступления Сыроед находит похищенную картину, которая недавно исчезла из хранилища замминистра.

Между тем герои сериала Коп з минулого 5 сезон понимают, что за этим делом стоит нечто большее, чем просто убийство. Узнайте прямо сейчас, смогут ли Долин и Сыроед сложить воедино все части этой головоломки? И кто подбросил на место убийства улику, которая ведет к верхушке власти? Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 14 серия от 09.10.2025 на сайте ICTV2 – и не пропустите самое интересное!

