Коп з минулого 5 сезон 14 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Не пропустіть захопливе розслідування, яке приховує більше таємниць, ніж здається на перший погляд! Дивіться онлайн детектив Коп з минулого 5 сезон 14 серія від 09.10.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

Герої детектива ICTV2 – капітан Долін та лейтенант Сироїд – беруться за розслідування загадкової смерті 63-річної мистецтвознавиці Парасковії Онищенко у власній квартирі. Про трагедію копам повідомив Остап – залицяльник Малиновської. Однак ще більший шок викликає те, що на місці злочину Сироїд знаходить викрадену картину, яка нещодавно зникла зі сховища заступника міністра.

Тим часом герої серіалу Коп з минулого 5 сезон розуміють, що за цією справою стоїть щось більше, ніж просто вбивство. Дізнайтеся просто зараз, чи зможуть Долін і Сироїд скласти докупи всі частини цієї головоломки? І хто підкинув на місце вбивства доказ, який веде до верхівки влади? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 14 серія від 09.10.2025 на сайті ICTV2 – і не пропустіть найцікавіше!

