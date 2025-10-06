Коп з минулого 5 сезон 9 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

У кримінальному світі навіть найочевидніші злочини можуть виявитися лише димовою завісою… Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 9 серія від 06.10.2025 на сайті ICTV2!

У 9 серії детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон капітан Долін та лейтенант Сироїд розслідують загадкову смерть Єви Михайлович – бездиханне тіло якої знайшли на станції аерації. Прикраси з діамантами зникли, що наштовхує детективів на версію про пограбування. Але з кожним новим фактом справа набуває несподіваного повороту: сліди ведуть у небезпечні таємниці з минулого Єви, які хтось дуже не хоче розкривати…

Тим часом невідомий ворог продовжує свій тиск на Доліна. Хоч нова атака зривається, його близькі – під загрозою. Напруга зростає, а час грає проти. Дізнайтеся просто зараз, хто й навіщо вбив Єву Михайлович? Яку правду відкриє ця справа? І хто з героїв покаже своє справжнє обличчя? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 9 серія від 06.10.2025 на сайті ICTV2 та приготуйтеся до несподіваних викриттів!

Коп з минулого 5 сезон 8 серія

Коп з минулого 5 сезон

Коп з минулого