Коп з минулого 5 сезон 16 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Цього разу правда може вбити! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 16 серія від 09.10.2025 на сайті ICTV2!

Капітан Долін підігрує снайперу й інсценує власну загибель, аби з’ясувати, хто насправді стоїть за серією нападів на нього. Та щойно він зникає з поля зору, ситуація стрімко виходить з-під контролю – просто біля дому викрадають Малиновську. Її залицяльник Грановський нічого не знає, а колеги Сироїд і Кулініч публічно сумують, прикриваючи операцію капітана.

Поки герой детектива ICTV2 веде небезпечну гру під прикриттям, він слідкує за Христиною й поступово виходить на замовника. Але чим ближче до розв’язки – тим більша небезпека. Хтось із найближчого оточення зраджує, і новий удар може виявитися фатальним… Дізнайтеся просто зараз, хто стоїть за викраденням Малиновської? Кому вигідна загибель Доліна? І хто насправді ховається за маскою друга? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 16 серія від 09.10.2025 на сайті ICTV2 та не пропустіть фінал, який змусить засумніватися в усьому!

