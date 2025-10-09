Коп з минулого 5 сезон 15 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Цього разу ворог б’є без попередження! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 15 серія від 09.10.2025 на сайті ICTV2!

Спроба ліквідувати капітана Доліна прямо під його будинком зазнає невдачі. Його авто вибухає біля під’їзду, і вже за кілька годин герой детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон опиняється в лікарні… під арештом. Поліція підозрює його у вбивстві Римми Деркач – дівчини, яку напередодні знаходять мертвою в одному з номерів столичного готелю.

Минуле знову наздоганяє Доліна. Але тепер він – підозрюваний. Поки Сироїд шукає зачіпки, а Кулініч намагається розібратись у ситуації, стає очевидно: хтось діє з тіні, підставляючи капітана й прибираючи докази один за одним. Хто стоїть за смертю дівчини? Чи зможе Долін очистити своє ім’я? І як далеко готовий зайти ворог, щоб довести справу до кінця? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 15 серія від 09.10.2025 на сайті ICTV2!

