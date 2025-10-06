Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
45:18
45:31
46:56
47:45
45:34
43:38
45:50
46:32

Коп з минулого 5 сезон 10 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Не пропустіть нову справу, де минуле приховує небезпечні секрети, а кожна знахідка може стати останньою! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 10 серія від 06.10.2025 на сайті ICTV2!

У 10 серії детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон капітан Долін і лейтенант Сироїд розслідують смерть Олексія Горенка, який нещодавно звільнився з в’язниці. Його минуле сповнене таємниць, а рідні нічого не знали про його справжнє життя. Слідство заходить у глухий кут, адже явних доказів майже немає, а час спливає.

Тим часом у серіалі ICTV2 Коп з минулого полковник Кулініч намагається вгамувати емоції капітана Доліна, який починає здогадуватись, хто стоїть за нападом на його близьких. Дізнайтеся просто зараз, хто винен у смерті Горенка? Чи стане зачіпка Сироїда ключем до розгадки? І як далеко готовий зайти Долін, щоб знайти ворога? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 10 серія від 06.10.2025 на сайті ICTV2 – інтрига наростає!

