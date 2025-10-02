Коп з минулого 5 сезон 8 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

У кримінальному світі правда нерідко ховається за маскою звичайної випадковості! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 8 серія від 02.10.2025 на сайті ICTV2!

У 8 серії детектива ICTV2 Коп з минулого капітан Долін і лейтенант Сироїд розслідують загадкове вбивство Тимофія Кузьменка – харизматичного лідера фанатського футбольного угруповання. Напередодні загибелі він брав участь у гучній вечірці, де посварився з конкурентом. Але в колі підозрюваних не лише суперник – Кузьменко мав коханку з ревнивим чоловіком і ворога всередині власної банди, який давно хотів зайняти його місце…

Тим часом стан коханої полковника Кулініча в лікарні різко погіршується. А Сашка та Ксенія не можуть повернутися до звичайного життя після анонімних скарг – ворог капітана Доліна підготував для нього удар у найвразливіше місце… Дізнайтеся просто зараз, хто вбив Кузьменка? І чи зможе герой детектива зрозуміти, як зупинити невидимого ворога? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 8 серія від 02.10.2025 на сайті ICTV2 – на вас чекають приголомшливі повороти сюжету!

