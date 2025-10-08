Коп з минулого 5 сезон 13 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Не пропустіть новий виток захопливого розслідування, де кожна відповідь породжує ще більше запитань! Дивіться онлайн комедійний детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 13 серія від 08.10.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

Герої детектива ICTV2 – капітан Долін і лейтенант Сироїд – стикаються з новою небезпекою: Доліна викрадають невідомі й приводять до кримінального авторитета, який зізнається, що йому запропонували великі гроші за вбивство капітана. Згодом знаходять мертвим викрадача, який підклав вибухівку у квартиру Доліна. На місце злочину приїздить СБУ і перехоплює розслідування, не залишаючи героям детектива Коп з минулого 5 сезон ані найменшого шансу знайти замовника.

Але несподівано з’являється дивний свідок – безхатько Альберт, який стверджує, що його життя в небезпеці через минуле, пов’язане зі збутом бурштину. Хто насправді стоїть за змовою проти Доліна? Чому СБУ замовчує деталі? І що пов’язує справу з бурштиновою мафією? Дізнайтеся просто зараз – розплутайте детективний клубок разом із героями! Дивіться онлайн комедійний детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 13 серія від 08.10.2025 на сайті ICTV2!

