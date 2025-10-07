Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Коп з минулого 5 сезон 12 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Не пропустіть захопливе розслідування, яке приховує більше таємниць, ніж здається на перший погляд! Дивіться онлайн комедійний детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 12 серія від 07.10.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

Герої детектива ICTV2 – капітан Долін та лейтенант Сироїд – розслідують загадкове вбивство 27-річної Нелі Мандрич, знайденої задушеною в замкненій скрині квест-кімнати. Експертиза вказує на умисне вбивство, але хто ж і навіщо знищив адміністраторку готелю? Свідчення заплутані, а кожен новий факт лише додає запитань.

Тим часом Долін випадково помічає Сироїда за розмовою з Аліною і починає сумніватися у вірності свого напарника. Що вони приховують і яку гру ведуть? Дізнайтеся просто зараз – хто стоїть за загадковим вбивством? Чи зможуть Долін і Сироїд розплутати клубок інтриг? І які темні таємниці приховані за веселим фасадом? Дивіться онлайн комедійний детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 12 серія від 07.10.2025 на сайті ICTV2!

