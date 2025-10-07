Коп з минулого 5 сезон 11 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Не пропустіть захопливе розслідування, яке перетворюється на битву із часом і невідомим ворогом! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 11 серія від 07.10.2025 на сайті ICTV2!

Герої детектива ICTV2 капітан Долін і лейтенант Сироїд розслідують загадкове вбивство популярного репера та його дівчини, яких знаходять мертвими після концерту. На місці злочину – лише телефон і жодних слідів вбивці. Менеджерка й охоронець розповідають про дивну поведінку артиста напередодні трагедії та його конфлікт із фанатом, який міг мати фатальні наслідки.

Тим часом Сашка, ігноруючи попередження Доліна, таємно повертається до Києва у квартиру капітана, вважаючи її найнадійнішим прихистком. Але несподівано знаходить вибуховий пристрій, закладений у помешканні. Дізнайтеся просто зараз, хто стоїть за жорстоким вбивством? Хто проник до квартири героя детектива ICTV2 та залишив вибухівку? І яку небезпечну аферу задумав Сироїд за спиною свого напарника? Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 11 серія від 07.10.2025 на сайті ICTV2!

