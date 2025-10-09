Коп з минулого 5 сезон 15 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 15 серия от 09.10.2025 на сайте ICTV2!

Попытка ликвидировать капитана Долина прямо под его домом терпит неудачу. Его автомобиль взрывается у подъезда, и уже через несколько часов герой детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон оказывается в больнице… под арестом. Полиция подозревает его в убийстве Риммы Деркач – девушки, которую накануне находят мертвой в одном из номеров столичного отеля.

Прошлое снова настигает Долина. Но теперь он – подозреваемый. Пока Сыроед ищет зацепки, а Кулинич пытается разобраться в ситуации, становится очевидно: кто-то действует из тени, подставляя капитана и убирая доказательства одно за другим. Кто стоит за смертью девушки? Сможет ли Долин очистить свое имя? И как далеко готов зайти враг, чтобы довести дело до конца?

