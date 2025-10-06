Коп з минулого 5 сезон 9 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

В криминальном мире даже самые очевидные преступления могут оказаться лишь дымовой завесой… Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 9 серия от 06.10.2025 на сайте ICTV2!

В 9 серии детектива ICTV2 Коп з минулого 5 сезон капитан Долин и лейтенант Сыроед расследуют загадочную смерть Евы Михайлович, бездыханное тело которой нашли на станции аэрации. Украшения с бриллиантами исчезли, что наталкивает детективов на версию об ограблении. Но с каждым новым фактом дело приобретает неожиданный поворот: следы ведут к опасным тайнам из прошлого Евы, которые кто-то очень не хочет раскрывать…

Тем временем неизвестный враг продолжает свое давление на Долина. Хотя новая атака срывается, его близкие – под угрозой. Напряжение растет, а время играет против. Узнайте прямо сейчас, кто и зачем убил Еву Михайлович? Какую правду откроет это дело? И кто из героев покажет свое настоящее лицо? Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 9 серия от 06.10.2025 на сайте ICTV2 и приготовьтесь к неожиданным разоблачениям!

