Коп з минулого 5 сезон 16 серия – смотреть онлайн сериал Коп из прошлого

На этот раз правда может убить! Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 16 серия от 09.10.2025 на сайте ICTV2!

Капитан Долин подыгрывает снайперу и инсценирует собственную гибель, чтобы выяснить, кто на самом деле стоит за серией нападений на него. Но как только он исчезает из поля зрения, ситуация стремительно выходит из-под контроля – прямо у дома похищают Малиновскую. Ее ухажер Грановский ничего не знает, а коллеги Сыроед и Кулинич публично скорбят, прикрывая операцию капитана.

Пока герой детектива ICTV2 ведет опасную игру под прикрытием, он следит за Кристиной и постепенно выходит на заказчика. Но чем ближе к развязке – тем больше опасность. Кто-то из ближайшего окружения предаёт, и новый удар может оказаться фатальным… Узнайте прямо сейчас, кто стоит за похищением Малиновской? Кому выгодна гибель Долина? И кто на самом деле скрывается за маской друга? Смотрите онлайн детективный сериал Коп з минулого 5 сезон 16 серия от 09.10.2025 на сайте ICTV2 и не пропустите финал, который заставит усомниться во всем!

