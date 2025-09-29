Коп з минулого 5 сезон 1 серія – дивитись онлайн серіал Коп з минулого

Пориньте у світ кримінальних справ, де старі методи дають фору найсучаснішим технологіям! Дивіться онлайн детективний серіал Коп з минулого 5 сезон 1 серія від 29.09.2025 на сайті ICTV2 і не пропустіть повернення справжньої легенди!

Захопливий серіал ICTV2 Коп з минулого 5 сезон покаже, як капітан Олег Долін після двадцяти років перебування в комі намагається адаптуватися до цифрового світу, повного нових викликів і загроз. У першій серії 5 сезону головний герой прокидається у квартирі поруч із Малиновською, але вже за мить опиняється під прицілом таємничого незнайомця. Тим часом у місті виявляють тіло відомої моделі, а хтось залишає сліди, пов’язані із самим Доліним.

Дізнайтеся просто зараз, чи зможе герой детектива зрозуміти, хто полює на нього? Чи вдасться йому і лейтенанту Сироїду вийти на слід вбивці моделі? І чому саме зараз ворог вирішив нагадати про себе? Дивіться онлайн серіал Коп з минулого 5 сезон 1 серія від 29.09.2025 на сайті ICTV2 та приготуйтеся до вибухового міксу драми, гумору та гостросюжетного детективу!

